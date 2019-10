Inklusiver Fussballclub eröffnet Spielbetrieb in München (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Sonova Holding":

Stäfa, Schweiz (ots) - Sonova Holding AG, ein global führender Anbieter vonHörlösungen, unterstützt die Eröffnung des Spielbetriebs des inklusivenFussballvereins IFC Munich United (https://www.ifc-munich-united.com/). DasAuftaktspiel des Vereins mit der Mitarbeitenden-Mannschaft von Sonova findet am12. Oktober 2019 auf dem Gelände des Sportvereins ESV Neuaubing in Münchenstatt. Der inklusive Fussballclub wurde im Juni dieses Jahres der Öffentlichkeitim bayerischen Kloster Ettal vorgestellt (http://ots.ch/7IwkRU). Mitgründer undVereinspräsident ist Simon Ollert, der trotz seines hochgradigen Hörverlustsdank Unterstützung seiner Hörgeräte der Sonova Marke Phonak Erfahrungen imProfi-Fussball gesammelt hat. Das Eröffnungsspiel erfolgt zugunsten dergemeinnützigen Hear the World Foundation, die sich als Stiftung weltweit fürbedürftige Menschen mit Hörverlust einsetzt und für die Zuschauer vor Ortspenden können."Unser inklusiver Fussballverein hat sich aus dem Erfolg derFussballcamps für Kinder mit Hörverlust(https://www.youtube.com/watch?v=77r0bzt329c) heraus entwickelt, die wirzusammen mit Sonova seit 2016 veranstalten. Deswegen ist es grossartig,dass wir unser erstes Spiel mit der Mitarbeitenden-Mannschaft von Sonovaabsolvieren", sagt Simon Ollert."Wir freuen uns sehr über das Auftaktspiel des ICF Munich United mitunserer Mitarbeitenden-Mannschaft, dem FC Sonova. Durch ihr sportlichesEngagement unterstützen unsere Mitarbeitende damit die Idee vonChancengleichheit. Dies entspricht auch unserer Vision als führenderAnbieter von Hörlösungen, Menschen mit Hörverlust ein Leben ohneEinschränkungen zu ermöglichen und so ihre Inklusion in die Gesellschaftzu fördern", sagt Arnd Kaldowski, CEO von Sonova. Nach aktuellen Zahleneiner Studie des europäischen Verbandes der Hörgerätehersteller aus demJahr 2018 (http://ots.ch/kuLoOi) geben 12,2 Prozent der Menschen inDeutschland eine Hörminderung an.Zum Eröffnungsspiel des inklusiven Fussballvereins laden der IFC MunichUnited und Sonova am 12. Oktober 2019 auf das Gelände des SportvereinsESV Neuaubing ein (Adresse: Papinstraße 22, D-81249 München). Das Spielbeginnt um 13:30 Uhr. Nach dem Spielende gibt es Raum für Fragen undInterviews mit den Vereinsgründern und Unterstützern.Über den IFC Munich UnitedDer IFC (Inclusive-Football-Club, deutscher Name:Inklusions-Fußball-Club) Munich United e. V. wurde 2019 gegründet. DerVerein steht jedem offen, verfolgt ambitionierte sportliche Ziele undermöglicht Nachwuchstalenten neue Wege. Der IFC Munich United lebt undvermittelt Inklusion. Alle können teilnehmen und einen Beitrag leisten.Der Gedanke der Gemeinschaft und des Zusammenhalts steht im Mittelpunkt.Die Vereinsgründung basiert auf der mehrjährigen Erfahrung bei derDurchführung von Fussballcamps für hörgeminderte Kinder. Mit seinenVoraussetzungen bietet der IFC Munich United einmalige Möglichkeiten imBereich des inklusiven Fussballs. www.ifc-munich-united.com/Über die Hear the World FoundationDie im Jahr 2006 von der Sonova-Gruppe - einem weltweit führendenAnbieter von Hörlösungen, gegründete Hear the World Foundationunterstützt weltweit Projekte zugunsten von bedürftigen Menschen mitHörverlust. Der Förderfokus liegt dabei auf Projekten für Kinder, umihnen eine altersgerechte Entwicklung zu ermöglichen. Die gemeinnützigeSchweizer Stiftung spendet finanzielle Mittel, Hörtechnologie undvermittelt vor Ort Expertise mit dem Ziel, Fachkräfte aus- undweiterzubilden. Die Stiftung wurde bisher von über 100 prominentenPersönlichkeiten wie Bryan Adams, Bruce Springsteen, Cindy Crawford,Gregor Meyle, Marc Sway, Annie Lennox und Sting als Botschafter fürbewusstes Hören unterstützt. www.hear-the-world.comFür die Registrierung zum Eröffnungsspiel des inklusiven Fussballvereinssenden Sie bitte bis 7. Oktober 2019 eine E-Mail an:mediarelations@sonova.com oder rufen Sie uns an: +41 79 410 82 84.HaftungsausschlussDiese Medienmitteilung enthält Zukunftsaussagen, die keinerlei Garantiebezüglich der zukünftigen Leistung gewähren. Diese Aussagen widerspiegelndie Auffassung des Managements über zukünftige Ereignisse und Leistungendes Unternehmens zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Die Aussagen beinhaltenRisiken und Unsicherheiten, die sich aus - aber nicht abschliessend -zukünftigen globalen Wirtschaftsbedingungen, Devisenkursen, gesetzlichenVorschriften, Marktbedingungen, Aktivitäten der Mitbewerber sowie anderenFaktoren, die ausserhalb Sonovas Kontrolle liegen, ergeben könnten.Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheitenrealisieren oder sollte sich erweisen, dass die zugrunde liegendenAnnahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnissewesentlich von den prognostizierten oder erwarteten Ergebnissenabweichen. Jede vorausschauende Aussage gibt die Sicht zu dem Zeitpunktwieder, zu dem sie gemacht wurde. Sonova übernimmt keine Verpflichtunggegenüber der Öffentlichkeit, vorausschauende Aussagen zu aktualisierenoder zu korrigieren.Über SonovaSonova mit Hauptsitz in Stäfa in der Schweiz ist ein führender Anbietervon innovativen Lösungen rund um das Thema Hören. Die Gruppe ist im Marktdurch ihre Kernmarken Phonak, Unitron, Hansaton, Advanced Bionics undAudioNova vertreten. Sonova bietet ihren Kunden eines der umfassendstenProduktportfolios der Branche - von Hörgeräten über Cochlea-Implantatebis hin zu drahtlosen Kommunikationslösungen.Sonova verfolgt eine einzigartige, vertikal integrierteGeschäftsstrategie. Die drei zentralen Geschäftsfelder der Gruppe -Hörgeräte, Audiological Care und Cochlea-Implantate - operieren entlangder kompletten Wertschöpfungskette im Markt für Hörlösungen. Mit über 50Vertriebsgesellschaften und mehr als 100 unabhängigen Distributorenverfügt die Gruppe über das weitreichendste Vertriebs- undDistributionsnetzwerk der Branche. Dieses Netzwerk wird durch dasAudiological-Care-Geschäft von Sonova ergänzt, welches professionelleaudiologische Dienstleistungen an rund 3'500 Standorten in 18Schlüsselmärkten anbietet.Die 1947 gegründete Gruppe beschäftigt mehr als 14'000 engagierteMitarbeitende und erzielte im Geschäftsjahr 2018/19 einen Umsatz von CHF2,76 Mrd. sowie einen Reingewinn von CHF 460 Mio. Über alleGeschäftsbereiche hinweg und durch die Unterstützung der Hear the WorldFoundation verfolgt Sonova die Vision einer Welt, in der jeder Mensch dieFreude des Hörens und damit ein Leben ohne Einschränkungen geniessenkann.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sonova.com undwww.hear-the-world.com.Sonova Aktien (Ticker-Symbol: SOON, Valoren-Nr. 1254978, ISIN:CH0012549785) sind seit 1994 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Pressekontakt:
Media Relations
Mirko Meier-Rentrop
Telefon +41 58 928 33 24
Mobil +41 79 506 19 11 E-Mail
mirko.meier-rentrop@sonova.com
Patrick Lehn
Telefon +41 58 928 33 23
Mobil +41 79 410 82 84 E-Mail
patrick.lehn@sonova.com

Original-Content von: Sonova AG, übermittelt durch news aktuell