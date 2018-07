Inklusionslauf 2018 | Presseakkreditierung

Berlin (ots) - Der SoVD-Inklusionslauf startet am 25. August 2018auf dem Tempelhofer Feld in Berlin. Schirmherr ist Jürgen Dusel,Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mitBehinderungen. Medienvertreter können nach der Akkreditierung an derVeranstaltung teilnehmen. Bitte teilen Sie folgende Angaben mit:RedaktionName Anschrift Telefon MailPer Mail an Pressestelle@sovd.deDer Inklusionslauf findet am 25. August 2018 ab 10.00 Uhr auf demTempelhofer Feld in Berlin statt. Akkreditierungsschluss istMittwoch, 22. August 2018. Weitere Informationen:www.inklusionslauf.deDie Veranstaltung wird vom SoVD in Kooperation mit dem DeutschenBlinden- und Sehbehindertenverband (DBSV), dem BerlinerLeichtathletik-Verband (BLV), der Lebenshilfe Berlin sowie derEvangelischen Bank organisiert. Die inklusive Veranstaltung wird seitJahren von der Aktion Mensch gefördert und richtet sich an alleInteressierten aus ganz Deutschland.Pressekontakt:Kontakt:SoVD-BundesverbandPressestelleStralauer Str. 6310179 BerlinTel.: 030/72 62 22 129/ Sekretariat -123Fax: 030/72 62 22 328E-Mail: pressestelle@sovd.deOriginal-Content von: SoVD Sozialverband Deutschland, übermittelt durch news aktuell