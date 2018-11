Inklusion ja! Aber nur, wenn Lehrer es schaffen / Schulische Inklusion geht oft zu Lasten der Lehrkräfte - aber es gibt Beispiele, wie mit Optimierungen ein Gelingen möglich wird

Kirchberg/Jagst (ots) - Das Ziel inklusiver Bildung isteinleuchtend: Die gemeinsame Unterrichtung behinderter und nichtbehinderter Kinder soll die positive Entwicklung von Kindern mitHandicap unterstützen, sie an die Alltagsbewältigung heranführen unddie sozialen Kompetenzen aller Schüler fördern. Kinder mitBehinderung haben laut UN-Behindertenrechtskonvention ein Recht aufuneingeschränkten Zugang zum Bildungssystem, ihre Eltern nunmehr dieWahlfreiheit zwischen Regel- und Förderschule. "Unsere Tochter istgeistig fit. Wenn man sie nicht in den Rollstuhl, sondern an einennormalen Platz im Klassenzimmer setzt, fiele sie erst dann auf, wennalle anderen aufstehen", berichten Dirk und Janine F., die für ihregehbehinderte Tochter Leonie den Weg über die Regelschule wählten. Inder Praxis allerdings, wie sie erfahren mussten, ein nicht einfacherWeg. Denn an der Umsetzung schulischer Inklusion hapert es noch. Vorallem, weil Inklusionsarbeit, wie eine forsa-Umfrage von 2017 unterdeutschen Lehrkräften belegt, meist auf den Schultern der Lehrerlastet.Zwar befürworten Lehrer mehrheitlich einen gemeinsamen Unterrichtvon Kindern mit und ohne Behinderung, sie beklagen aber schlechteBedingungen: mangelnde Unterstützung durch sonderpädagogischesFachpersonal, ungenügende Vorbereitung und Ausstattung für inklusivenUnterricht sowie gleichbleibende Klassengrößen trotz des Hinzukommensvon Schülern mit Förderbedarf. Ernüchternde Ergebnisse, diebestätigten, dass die Lehrer an den knapp 40 Prozent der deutschenRegelschulen mit Inklusionsprofil schlicht überlastet sind. "WirLehrer haben ja auch noch einen Lehrplan zu erfüllen. Kommt dann einInklusionskind hinzu, kann es herausfordernd werden", sagt RalfMartius von der Schloss-Schule Kirchberg. "Das klappt nur, wenn dieVoraussetzungen passen"...Weiter unter https://schloss-schule.de/infothek/downloads/presse/- hier finden Sie auch druckfähiges Bildmaterial.Pressekontakt:Schloss-Schule Kirchberg an der Jagst GmbHStaatlich anerkanntes Gymnasium mit InternatHelmut Liersch, GesamtleiterTelefon 07954 / 9802 - 0E-Mail: info@schloss-schule.dewww.schloss-schule.deOriginal-Content von: Schloss-Schule Kirchberg, übermittelt durch news aktuell