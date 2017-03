Inklusion greift: Kinder mit Down-Syndrom in Regelschulen

Karlsbad (ots) - Miteinander unbefangen umgehen, ohne andere zubewerten oder Vorurteile und Schubladendenken zu zeigen: Die innereHaltung ist möglicherweise der wichtigste Aspekt von Inklusion. Fürviele Erwachsenen nicht immer einfach, denn lange gab es wenigBerührungspunkte mit Menschen mit einer Behinderung wiebeispielsweise Down-Syndrom. Das hat sich verändert. Es gibt immermehr inklusive Kindergärten und Schulen. "Kinder mit Down-Syndromgehen gerne in die Schule, sind ausgesprochen lernwillig. Außerdemermöglichen wir so nachfolgenden Generationen von Anfang an einenungezwungenen Umgang mit Kindern, die anders sind.", stellt GabrieleWeiland, Ergotherapeutin im DVE (Deutscher Verband derErgotherapeuten e.V.) fest.Auf körperlicher Ebene ist die muskuläre Hypotonie, also eineschwache Muskelspannung, einer der Gründe dafür, dass Kinder mitDown-Syndrom sich langsamer entwickeln. Durch die geringeMuskelspannung werden die Rezeptoren in den Muskeln und Gelenkenwenig gereizt, die Körperwahrnehmung ist reduziert. Kinder mitDown-Syndrom fühlen sich "wie in Watte", spüren sich selbst und ihreUmgebung nicht so gut und haben dadurch eine verminderte Sensorik."Das Spüren ist jedoch für das spätere Lernen nötig.", erklärt dieErgotherapeutin Gabriele Weiland. Bereits beim Krabbeln stimulierenBabys ihre Wahrnehmung, haben Kontakt mit dem Boden, fühlen weich,glatt, hart und so weiter. Der Lernprozess ist in Gang, bestimmteEigenschaften werden wortwörtlich begriffen. Weil nun aber die Kraftin den Muskeln bei Kindern mit Down-Syndrom fehlt, bewegen sie sichweniger gerne und haben in der Folge weniger Möglichkeiten, ihreUmwelt zu begreifen. "Es ist eine meiner Aufgaben, Kinder mitDown-Syndrom in die Aktivität zu bringen. Und zwar so früh wiemöglich.", plädiert die Ergotherapeutin dafür, von Anfang an diebestehenden Defizite zu verbessern.Ergotherapeuten sorgen für Know-how Transfer..."Es ist ganz wichtig, dass Kinder mit Down-Syndrom in einemnormalen Umfeld sind, also auch in eine Regelschule gehen. Jedes Kindsoll die Chance haben, lesen zu lernen und dadurch selbstständiger zuwerden.", betont die Ergotherapeutin Weiland. Die dafür nötigenFähigkeiten müssen früh angebahnt werden. Zur besserenVeranschaulichung schildert die Ergotherapeutin einen Fall aus ihrerPraxis. Um einem Jungen mit Down-Syndrom zunächst den Besuch einesinklusiven Kindergartens und später der Regelschule zu erleichtern,war das Ziel, eine möglichst große Selbstständigkeit herbeizuführen.So waren es alltägliche Aktivitäten, die sie mit dem Jungen übte. ZumBeispiel, als es um das eigenständige Essen mit dem Löffel und spätermit Messer und Gabel ging. Spielerisch muss das Ganze sein, dennsonst verweigern Kinder - solche mit Down-Syndrom ebenso wie alleanderen auch - ihre Mitarbeit. Der Junge mochte Ballspiele und zumTraining seiner motorischen und koordinativen Fähigkeiten waren diedafür vorgesehenen Stunden so angelegt, dass er Bälle in einBehältnis werfen durfte. Die Ergotherapeutin verkleinerte von Mal zuMal das Behältnis, so dass die Zielsicherheit wuchs, Motorik undFeinmotorik sich besser ausprägten. Gleichzeitig wurden durch dieBewegungen die Muskeln stärker. Parallel setzte sie Übungen zumselbstständigen Essen ein und so gelang dem Jungen der Transfer:Einen Gegenstand - das Essen - in ein Behältnis - den Mund - zubringen. Ebenso spielerisch lernte der Junge, sich selbst an- undauszuziehen, Reißverschlüsse und Schuhe zu schließen und vieles mehr.... und führen Kinder mit Down-Syndrom spielerisch ans Lernenheran In Vorbereitung der Schulfähigkeit gibt es eine Reihe vonMethoden, die Ergotherapeuten bei Kindern mit Down-Syndrom einsetzen.Neben Übungen, die die fein- und grafomotorischen Fähigkeitenverbessern, wenden Ergotherapeuten bei Kindern mit Down-Syndrom auchSpiele wie Puzzle als Therapiemittel an. Das hat viele positiveAspekte: Die Konzentration wird geschult, was wichtig ist für dasStillsitzen in der Schule. Das Visuelle, also Formen und Bildererkennen und Teile auf das Gesamtbild übertragen. Die Kognition wirdangeregt. Oder das Malen: Die Kinder lernen den Umgang mit dem Stift,lernen Formen malen und können dann anfangen, Buchstaben zu malen.Darüber erfassen sie dann die Laute und die Worte. DieErgotherapeutin Gabriele Weiland weiß von den Müttern der von ihrbetreuten Kinder mit Down-Syndrom: Viele Übungen, die die Kinder inder ergotherapeutischen Einzeltherapie in Ruhe und in ihrem eigenenTempo ausprobieren und lernen, übertragen sie dann in denKindergarten beziehungsweise in die Schule. Oder nachhause, wo sieeben die Spiele, die sie bei der Ergotherapeutin für sich entdeckthaben, ebenfalls spielen.Kinder mit Down-Syndrom profitieren von den Angeboten derRegelschule Kinder mit Down-Syndrom sind überaus motiviert, in dieSchule zu gehen. Dieses Phänomen schildert die Ergotherapeutin underklärt, dass sie sich gerne etwas von den anderen abschauen. Sokommt es unter anderem zu sprachlichen Verbesserungen. Oder sieprofitieren von Angeboten, die allen Kindern zugutekommen, wieInstrumentenunterricht oder Schwimmen. Denn beim Schwimmen, Trommelnoder anderen Betätigungen sind Kinder mit Down-Syndrom genau so fitwie alle anderen auch. Es verbessert nicht nur ihr eigenes Befinden und die Motivation, weiter Neues zu erlenen. Es stärkt bei allen Beteiligten auch die sozialen Kontakte, das Annehmen und Angenommen werden. Und eben das bedeutet Inklusion.
Informationsmaterial gibt es bei den Ergotherapeuten des DVE (Deutscher Verband der Ergotherapeuten e.V.). Die Suche nach Ergotherapeuten in Wohnortnähe ist auf der Homepage des Verbandes im Navigationspunkt Ergotherapie und Therapeutensuche möglich https://dve.info/ergotherapie/therapeutensuche.