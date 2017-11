"Inklusion betrifft auch die Inklusion in der Arbeitswelt" - Statement von DGUV-Hauptgeschäftsführer Dr. Joachim Breuer zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung

Berlin (ots) - Zum Internationalen Tag der Menschen mitBehinderungen am 3. Dezember erklärt der Hauptgeschäftsführer derDeutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) - Spitzenverband derBerufsgenossenschaften und Unfallkassen, Dr. Joachim Breuer:"Am 3. Dezember ist der Internationale Tag der Menschen mitBehinderung. Viele Medien nutzen diesen Jahrestag, um über dieInklusion von Menschen mit Behinderung zu berichten. Häufig stehendabei Themen wie Behindertenpolitik, Gesundheitsthemen oder dieInklusion im Bildungswesen im Fokus. Laut einer Studie derBerufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)findet ein Bereich dagegen bislang wenig in der Berichterstattungstatt: die Inklusion der Menschen mit Behinderung am Arbeitsplatz.Das ist erstaunlich, wenn man sich vergegenwärtigt, wie vieleMenschen dieses Thema betrifft: Eine Million Menschen sind miterheblichen Beeinträchtigungen auf dem Arbeitsmarkt tätig undengagieren sich für ihre Unternehmen und Institutionen. Insgesamtleben in Deutschland etwa drei Millionen Menschen mit erheblichenBeeinträchtigungen im erwerbsfähigen Alter. Diese Zahlen belegeneindrücklich: Inklusion betrifft auch die Inklusion in derArbeitswelt. Es gibt viele Beispiele, die zeigen, wie Inklusion imBerufsleben gelingen kann. Auch sie sollten das mediale Bild prägen."Weitere Informationen:- Pressemitteilung der BGW zur Studie ""Besser als dieWirklichkeit? Berufliche Inklusion im Spiegel der Medien":http://ots.de/ouwDI- Video-Statement von Dr. Joachim Breuer:http://www.dguv.de/de/mediencenter/filmcenter/index.jspPressekontakt:Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)PressestelleStefan BoltzE-Mail: presse@dguv.deTelefon: +49-30-288763-768Web: www.dguv.deTwitter: @DGUV, @DGUVKompaktOriginal-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuell