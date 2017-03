Inklusion: Ohne Doppelbesetzung fahren wir an die Wand / Dringender Appell von Eltern, Schülern und Lehrern an die SPD-Schulsenatoren in Bremen und Hamburg, Claudia Bogedan und Ties Rabe

Hamburg (ots) - Eltern, Schüler und Lehrer beurteilen die Lage beider schulischen Inklusion in Bremen und Hamburg als sehr ernst.Am dringendsten wird mehr Personal benötigt; also gemeinsamerUnterricht durch eine Lehrkraft plus einen Sonderpädagogen.Nur auf diese Weise könne auf die Bedürfnisse aller Schüler - derleistungsstärkeren als auch der schwächeren - eingegangen werden,sind sich Eltern, Schüler und Lehrer einig. "Es bleibt nichts anderesübrig als Doppelbesetzung, sonst wird der Unterricht an die Wandgefahren", so Sylvia Wehde als Mutter von drei schulpflichtigenJungen.Maik Findeisen vom Parentsmagazin-Hamburg: "Die personelle und dieräumliche Ausstattung an den Schulen in Bremen und Hamburg mussdeutlich besser werden!"Die Bremer SPD-Schulsenatorin Claudia Bogedan und HamburgsSPD-Schulsenator Ties Rabe sind gefordert, so Elternrat KarstenGödicke.Das Parentsmagazins-Hamburg ist ein Online-Magazin mit weit über30.000 Usern, berichtet frei und unabhängig sowie überparteilich rundum schulpolitische Entwicklungen und über Inklusion in unsererGesellschaft. Wir ergreifen Initiative - machen Probleme öffentlichund begleiten Bildungspolitik konstruktiv kritisch.Pressekontakt:Parentsmagazin-HamburgMaik FindeisenMaik.Findeisen01@gmail.comwww.Parentsmagazin-Hamburg.deOriginal-Content von: Parentsmagazin-Hamburg, übermittelt durch news aktuell