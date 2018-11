Inklusion: MDR-Engagement unverändert hoch (FOTO)

Leipzig (ots) -Beim Thema Inklusion bleibt das Engagement des MDR unveränderthoch. Auf dem 7. Spitzentreffen von MDR, Behindertenverbänden undwissenschaftlichen Einrichtungen am 20. November in Leipzig wurdender Dialog weiter intensiviert, neue Partnerschaften undprogrammbegleitende Technologien vorgestellt.Knapp 90 Prozent aller Fernsehsendungen im MDR werden mittlerweilemit Untertiteln (UT) gesendet. Damit ist der MDR unter denARD-Landesrundfunkanstalten führend. Auch die barrierefreienTechnologien Audiodeskription (AD), Gebärdensprache (DGS) undInformationen in Leichter Sprache sowie die Audio-App sind weiter aufWachstumskurs. Als erste Landesrundfunkanstalt bietet der MDR aktuellfast sechs Prozent seines Programms mit Gebärdensprache an - abrufbarim Fernsehen über HbbTV, im Livestream oder in der Mediathek. Zudemsendet der MDR täglich durchschnittlich 3,5 Stunden mitAudiodeskription. Diese Zahlen hat der Sender zum 7. Spitzentreffenvon MDR, Behindertenverbänden und wissenschaftlichen Einrichtungen am20. November in Leipzig vorgestellt."Für den MDR hat das Thema Barrierefreiheit hohe Priorität", sodie Intendantin der Dreiländeranstalt, Prof. Dr. Karola Wille, aufdem diesjährigen Spitzentreffen. "Unser gemeinsamer freier Rundfunkist für alle Menschen in Mitteldeutschland da. Die gemeinsamenAnstrengungen der letzten Jahre beim Thema Inklusion zahlen sich -auch dank der sehr guten Zusammenarbeit mit den Behindertenverbändenund wissenschaftlichen Einrichtungen, wie der DeutschenZentralbücherei für Blinde (DZB) - jetzt aus. Wir sind stolz, dasswir bei den barrierefreien Angeboten deutschlandweit ganz vorn dabeisind. Wenn beispielsweise der Beauftragte der Bundesregierung für dieBelange von Menschen mit Behinderungen in der vergangenen Woche einenstärkeren Ausbau der Angebote in Leichter Sprache fordert, können wirbereits vielfältige Angebote in Leichter Sprache auf verschiedenenAusspielwegen vorweisen."Neue Medienpartnerschaft zum "Louis-Braille-Festival"Vorgestellt wurde auf dem 7. Spitzentreffen eine exklusiveMedienpartnerschaft für das kommende Jahr. Anlässlich des 125jährigenBestehens der Deutschen Zentralbücherei für Blinde (DZB) im Jahr 2019wird der MDR das "Louis-Braille-Festival" für Blinde, das dieForschungseinrichtung zusammen mit dem Deutschen Blinden- undSehbehinderten-Verband vom 5. bis 7. Juli 2019 in Leipzigausrichtet, unterstützen. Das Festival ist europaweit das größteTreffen von sehbehinderten Menschen. Erwartet werden circa 4.000Gäste aus ganz Europa. Die Organisatoren richten das Treffen"inklusiv" aus. Eingeladen sind also hör- oder anderweitigeingeschränkte Menschen ebenso wie Menschen ohne Einschränkungen.Prof. Dr. Thomas Kahlisch, Direktor der Deutschen Zentralbücherei fürBlinde (DZB), "freut sich über die in den letzten Jahren ständiggewachsene Zusammenarbeit mit dem MDR. Das in der DZB konzentrierteFachwissen zu Fragen der barrierefreien Gestaltung von Web-Seiten undSmartphone-Applikationen stößt auf großes Interesse bei denmitteldeutschen Medienexperten. Die MDR-Audio App und das hoffentlichnoch weiterhin wachsende Angebot an Audiodesdkription im Fernsehenerfreut die blinden und sehbehinderten Nutzerinnen und Nutzer derDZB." Kahlisch freut sich in diesem Zusammenhang sehr über diegeplante Medienpartnerschaft mit dem MDR für die Ausrichtung desLouis-Braille-Festivals in Leipzig.Premiere für erste vollbarrierefreie SendungIm Fokus des Treffens mit den Behindertenverbänden standen zudemdie neuesten Entwicklungen in Bezug auf programmbegleitendeTechnologien. Angekündigt wurde unter anderem die erstevollbarrierefreie Sendung im MDR-Fernsehen. So wird am 24. Dezemberum 19 Uhr die Reportage "Weihnachten in St. Petersburg" erstmals mitallen verfügbaren barrierefreien Programmzugängen - Untertitel,Gebärdensprache und Audiodeskription - angeboten. Ab 2019 plant derSender zudem, weitere besonders herausragende Dokumentationenvollbarrierefrei mit Untertiteln (UT), Gebärdensprache (DGS) undAudiodeskription (AD) auszustatten. Auch das Thema Leichte Sprachegewinnt beim MDR immer mehr an Bedeutung. So werden ab 2019 täglichvon Montag bis Freitag Nachrichten in Leichter Sprache überverschiedene Ausspielwege publiziert. Seit dem 20. November gibt esbereits in der App "MDR Audio - Das inklusive Hörangebot" Nachrichtenin Leichter Sprache.Informationen zur Barrierefreiheit im ScheckkartenformatAlle Informationen rund um das Thema Barrierefreiheit beim MDRsind ab sofort in einer digitalen Broschüre erhältlich. DerUSB-Datenträger im Scheckkartenformat, der alle barrierefreienAngebote für hör-, seh- oder kognitiv eingeschränkte Nutzerdetailliert vorstellt, kann kostenfrei über die E-Mail-Adressebarrierefreiheit@mdr.de bestellt werden.Über das SpitzentreffenDas Spitzentreffen von MDR, Behindertenverbänden undwissenschaftlichen Einrichtungen findet 2018 bereits zum siebten Malin Leipzig statt. Hintergrund der Veranstaltung zur Inklusion ist dergemeinsame Dialog und die Entwicklung und Etablierung neuerprogrammbegleitender Technologien für Menschen mit Behinderungen.Beteiligt sind Verbände und Institutionen aus Sachsen, Sachsen-Anhaltund Thüringen sowie die Deutsche Zentralbücherei für Blinde.Weitere Informationen zum Thema Barrierefreiheit unter:www.mdr.de/barrierefreiheitZentrale E-Mail-Adresse für alle Fragen zum ThemaBarrierefreiheit: barrierefreiheit@mdr.de