Inkassowirtschaft bringt Verhaltenskodex für das Forderungsmanagement auf den Weg (FOTO)

Berlin (ots) -Die im Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU)organisierten Mitglieder haben sich in Berlin auf die erste Fassungeines gemeinsamen Verhaltenskodex verständigt. Mit großer Mehrheitstimmte die Mitgliederversammlung des BDIU in einer mehr alssiebenstündigen Debatte für den ersten Entwurf eines Code of Conductund verständigte sich auf die nächsten Schritte zur weiterenErarbeitung dieses Regelwerks.Gleichzeitig wählten die BDIU-Mitglieder die langjährigeBundesjustizministerin Brigitte Zypries zur neuen Ombudsfrau desBranchenverbandes, der rund zwei Drittel der am Markt aktivenUnternehmen und über 90 Prozent des Marktvolumens vertritt. DieSozialdemokratin Zypries, bis vor einem JahrBundeswirtschaftsministerin, wurde einstimmig in ihr neues Amtgewählt.Auf dem BDIU-Kongress signalisierten auch die ParlamentarischeStaatssekretärin Rita Hagl-Kehl (Bundesministerium der Justiz und fürVerbraucherschutz) sowie die Bundestagsabgeordneten Prof. Dr.Heribert Hirte (CDU/CSU), Dr. Karl-Heinz Brunner (SPD) und TabeaRößner (Bündnis 90/DIE GRÜNEN) ihre Unterstützung für dieCo-Regulierung durch einen Code."Der Beschluss unserer Mitgliederversammlung ist ein Meilenstein.Nicht nur für die Branche selbst, sondern auch für dieVerbraucherinnen und Verbraucher", kommentiert Kirsten Pedd,Präsidentin des BDIU. "Unsere Branche stellt sich damit ihrerVerantwortung: Jedes Jahr realisieren Inkassounternehmen fast 6Milliarden Euro an berechtigten Forderungen - wir sichern Jobs,sorgen für stabile Preise und verhindern Insolvenzen. Der Code ofConduct, den wir entwickeln, gewährleistet einen fairenInteressenausgleich und bringt die Interessen und Rechte vonGläubigern und Verbrauchern in Einklang."Mit dem Kodex wollen die Rechtsdienstleister klare undverständliche Regeln für die Inkassotätigkeit etablieren. Der Code ofConduct soll bereits greifen, weit bevor ein Inkassounternehmenerstmalig mit einem Schuldner in Kontakt tritt."Ein großer Teil der Arbeit eines Inkassounternehmens ist bereitsgetan, bevor das erste Schreiben an den Schuldner versendet wird. Vonder umfassenden Prüfung der Richtigkeit der Forderung, über diedatenschutzrechtlichen Anforderungen und die Informationspflichtenbis hin zur Adressprüfung - für all diese Aspekte der Tätigkeitstellen wir transparente Regeln und klare Pflichten auf", erklärtKirsten Pedd.Auch darüber hinaus konkretisiert der Code die hohen rechtlichenAnforderungen an die Inkassobranche. "Wir adressieren die gesamteInkassotätigkeit: Von der Kommunikation mit dem Schuldner, über Artund Umfang der Kosten und Gebühren bis hin zum Umgang mitReklamationen und Rückfragen lässt der Code keinen Bereich aus. Dabeigehen wir auch auf aktuelle verbraucherpolitische Herausforderungenein, insbesondere auf Identitätsdiebstähle. Weil Inkassodienstleisterbeim Forderungseinzug dasselbe leisten wie Rechtsanwälte, haben sieseit langem auch Anspruch auf die gleiche Vergütung. Entsprechendhoch sind zurecht aber auch die Erwartungen der Gesellschaft an dieBranche. Das Verhalten einzelner schwarzer Schafe außerhalb des BDIUscheint bei einigen leider das Gefühl zu wecken, die Brancheinsgesamt würde ihrer Verantwortung nicht gerecht. Genau hier setzenwir an: Mit der Unterstützung von Politik, Aufsichtsbehörden undVerbraucherseite wird der Code of Conduct dabei helfen, Maßstäbe fürseriöses Inkasso deutschlandweit nicht nur zu setzen, sondern auchdurchzusetzen. Hierzu werden wir in den nächsten Monaten in denoffenen Dialog treten."