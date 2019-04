Inkassounternehmen steigern Ergebnis: 5,8 Milliarden Euro rückgeführte Forderungen im letzten Jahr - BDIU veröffentlicht neue Branchenstudie

Berlin (ots) - Inkassounternehmen haben 2018 5,8 Milliarden Euroder deutschen Wirtschaft wieder zurückgeführt. Das sind 16 Prozentmehr als noch vor drei Jahren. So lautet das Ergebnis einer neuenBranchenstudie, die der Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmene.V. (BDIU) jetzt veröffentlicht hat."Inkassodienstleister sind ein Stützpfeiler unserer Wirtschaft.Sie versorgen alle unsere Branchen mit Liquidität, verhindernZahlungsausfälle und sichern dadurch Jobs und unternehmerischeExistenzen. Damit sind sie gerade jetzt, wo sich dieKonjunkturaussichten allmählich eintrüben, ein Garant für die weitereLeistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft", sagt Kirsten Pedd,Präsidentin des Inkassoverbands, am Montag in Berlin.Derzeit bearbeiten die Rechtsdienstleister 42,9 MillionenForderungen - über ein Drittel weniger als noch bei der letztenUntersuchung im Jahr 2016 (67,4 Millionen). Grund für diesendeutlichen Rückgang ist die lange Phase der Hochkonjunktur. Sie hatdazu geführt, dass viele ehemalige Schuldner einen wirtschaftlichenNeuanfang geschafft haben. Dadurch konnten die Inkassodienstleisterauch viele alte Forderungen noch realisieren.84 Prozent der Forderungen richten sich gegen säumige Verbraucher.2016 lag dieser Wert noch bei 95 Prozent. Aktuell richten sich 16Prozent der Inkassofälle gegen gewerbliche Schuldner.Die durchschnittliche Inkassomahnung betrifft einen säumigenVerbraucher und basiert auf einem Kaufvertrag, zum Beispiel mit einemOnlineshop. Bis zur ersten Inkassomahnung sind drei bis vier Monatenach dem Kauf vergangen. In der Regel mahnt der Gläubiger zweimalselbst, worauf der Schuldner aber nicht reagiert - erst dann erfolgtdie Übergabe an das Inkassounternehmen. Die typische Forderungshöheliegt zwischen 100 und 450 Euro.Positiv für die Verbraucher: Die Rechtsdienstleister arbeitenweitestgehend beanstandungsfrei. Im letzten Jahr erreichten den BDIUnur 733 Verbraucherbeschwerden. Rund ein Drittel davon richtete sichgegen die Hauptforderung. 21 Prozent monierten die Arbeitsweise desInkassounternehmens, 16 Prozent kritisierten die Höhe der geltendgemachten Kosten. In Relation zum Gesamtbestand derInkassounternehmen kam damit eine Beschwerde auf 58.527 Forderungen.Die Inkassowirtschaft schafft auch selbst Arbeitsplätze. Insgesamtbeschäftigen die Unternehmen 19.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Diese Zahl ist trotz des Auftragsrückgangs innerhalb der letzten dreiJahre konstant geblieben.Vom 10. bis 12. April trifft sich die Branche in Berlin zumJahreskongress des BDIU, um sich über aktuelle Themen auszutauschen.Auf der Veranstaltung diskutieren die Unternehmen mit Vertretern vonPolitik, Justiz und Wirtschaft über einen neuen Code of Conduct, derdie Regeln für seriöse Inkassotätigkeit weiter konkretisieren soll.Weitere Infos und Grafiken:www.inkasso.de/presse/branchenstudie2019Pressekontakt:BDIU www.inkasso.dePressesprecher: marco.weber@inkasso.deOriginal-Content von: Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen BDIU, übermittelt durch news aktuell