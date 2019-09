"Inkassogesetz gefährdet effizientes und verbraucherfreundliches Forderungsmanagement"

Berlin (ots) - Der vom Bundesministerium der Justiz und fürVerbraucherschutz (BMJV) vorgelegte "Entwurf eines Gesetzes zurVerbesserung des Verbraucherschutzes im Inkassorecht" bedeutet eineenorme Mehrbelastung für die Wirtschaft und die Justiz. "Dievorgesehene drastische Einschränkung der erstattungsfähigenInkassokosten gefährdet den effizienten Forderungseinzug. So wird eszu mehr Zahlungsausfällen kommen, die in der Konsequenz zuFirmeninsolvenzen führen", kritisiert die Präsidentin desBundeverbands Deutscher Inkasso-Unternehmen e.V. (BDIU), KirstenPedd.Der Referentenentwurf sieht bei Forderungen bis 500 Euro eineSenkung der erstattungsfähigen Gebühren von zurzeit 58,50 Euro aufhöchstens 31,50 Euro vor. "Eine ungefähre Halbierung der wichtigstenEinnahmen bei stetig steigenden Kosten hätte nicht nur für dieInkasso-Branche dramatische Konsequenzen, sondern würde die gesamteWirtschaft schädigen und Gerichte zusätzlich belasten", mahnt Pedd."Die Wirtschaft, aus der fast eine halbe Million UnternehmenInkassounternehmen beauftragen, bliebe auf offenen Forderungen sitzen- die Kosten dafür tragen alle Verbraucherinnen und Verbraucher, diedas Ministerium mit seinem Entwurf ja eigentlich entlasten wollte."Ein bemerkenswerter Aspekt des Entwurfs ist die teilweise Abkehrvom Verursacherprinzip im Schadensersatzrecht: Bislang habenSchuldnerinnen und Schuldner allein die Kosten für dieInkassodienstleistung zu tragen - damit kommen sie für den von ihnenverursachten Verzugsschaden auf. Das ist richtig, denn beivertragstreuem Verhalten wäre die Beauftragung desInkassounternehmens nicht nötig gewesen. Künftig müssten dannGläubiger selbst für einen Teil der Inkassokosten aufkommen. Das istungerecht und geht am Ende ebenfalls zulasten derjenigenVerbraucherinnen und Verbraucher, die ihre Rechnungen ordentlichbezahlen.Grundsätzlich positiv sieht der BDIU die vorgesehene Verbesserungder Aufsicht über die Inkassounternehmen, beklagt aber im Einklangmit dem Verbraucherzentrale Bundesverband, dass sich an derZersplitterung auf 16 Bundeländer noch immer nichts ändern soll.Inkassounternehmen sorgen dafür, dass über 70 Prozent der jährlich20 Millionen neu hinzukommenden Forderungsfälle außergerichtlich undeinvernehmlich zwischen Schuldner und Gläubiger gelöst werden. Damithilft Inkasso nicht nur der Wirtschaft, sondern entlastet auch dieJustiz von mehreren Millionen Fällen pro Jahr. Die Pläne des BMJVwürden das in vielen Fällen unmöglich machen.Pressekontakt:Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen e.V.www.inkasso.dePressesprecher: Marco Weber, presse@inkasso.deOriginal-Content von: Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen BDIU, übermittelt durch news aktuell