Inkassobranche verständigt sich auf Selbst- und Co-Regulierung - Erfolgreicher Kongress in Berlin

Berlin (ots) - Mehr als 550 Entscheider aus Wirtschaft,Gesellschaft und Politik sind seit gestern in der Hauptstadt auf demKongress der Inkassowirtschaft.Die Branche entwickelt derzeit einen Code of Conduct für dasForderungsmanagement. Dieser soll im Wege der Selbst- undCo-Regulierung die bestehenden berufsrechtlichen Richtlinien des BDIUnovellieren und erweitern. Auf ihrem Kongress führt die Branche dazuden Dialog mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Verbraucherschutzund Schuldnerberatung. Einig waren sich alle Teilnehmer in ihrerKritik an der bestehenden Inkassoaufsicht. Diese ist aufunterschiedliche Zivilgerichte in Deutschland zersplittert, zwischendenen kein oder kaum Informationsaustausch stattfindet. Dr.Karl-Heinz Brunner (MdB, SPD) griff auf dem Kongress eine politischeForderung des BDIU auf und sprach sich für eine Zentralisierung derInkassoaufsicht beim Bundesamt für Justiz aus.Weitere Themen des Branchentreffens sind digitale Innovationen fürdas Forderungsmanagement, aktuelle Rechtspolitik sowie die in wenigenTagen in Kraft tretende Datenschutzgrundverordnung.Über den BDIUDer Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen e.V. ist dieInteressenvertretung des Forderungsmanagements. Ihm gehören 560Inkassounternehmen an. Pro Jahr führen sie mehr als 5 Milliarden Euroan ausstehenden Forderungen der Wirtschaft wieder zurück. Die übereine halbe Million Auftraggeber der Inkassounternehmen kommen ausallen Wirtschaftsbereichen und beschäftigen mehr als 6 MillionenMenschen in Deutschland.Pressekontakt:marco.weber@inkasso.deBundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen e.V., Berlin,www.inkasso.deOriginal-Content von: Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen BDIU, übermittelt durch news aktuell