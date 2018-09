Hamburg (ots) -Am 21. November feiert Inka Bause ihren 50. Geburtstag! Für dieModeratorin und Sängerin Anlass genug, nochmal voll durchzustarten.Im Oktober startet ihre neue Tour und auch sonst ist dieEntertainerin rundum beschäftigt. Meins (EVT 5.9.) traf diesympathische Leipzigerin zum Interview."Ick freu' mir riesig auf meinen 50., weil ich nämlich gar keineZeit habe, den zu feiern. Genau so habe ich mir das vorgenommen: Ichhabe mir schon vor Jahren Gedanken gemacht, wie das wohl werden wird- ich habe mein Leben gern im Griff! Ich gestalte mir mein Leben so,wie ich es will", sagt Inka Bause.In der ehemaligen DDR war sie als Sängerin auf der Bühne sehrerfolgreich, man nannte sie auch die "Nena des Ostens". Jetzt ziehtes sie zurück ins Studio: Texte schreiben und proben, anschließendtourt sie mit ihrer Show durch Deutschland. "Ich habe selten inmeinem Leben so viel gearbeitet wie jetzt - und genau so will ichdas! Es ist grad alles so schön, dass ich schon Angst habe, über dieStraße zu gehen und vom Auto erwischt zu werden, weil es mir zu gutgeht..."Neben ihrer Gesangskarriere kennt man Inka Bause als Moderatorinder RTL-Show "Bauer sucht Frau". Sie selbst ist momentan Single - undglücklich. "Verlieben fällt mir eher schwer, und dafür bin ich offengesagt sehr dankbar. Es gibt viele Menschen, die sich andauerndverlieben und dann schrecklich leiden. Furchtbar! Ich brauche dasnicht! Ich gehöre nicht zu den Frauen, die ihr Lebensglück über einenKerl definieren. Mir fehlt nichts! Wenn ich nicht verliebt bin,brauche ich auch keinen Sex.""Ich habe alles gehabt in meinem Leben", sagt Inka Bause von sich.18 Jahre war sie verheiratet, sie ist Mutter einer Tochter. Zu Annelihat sie ein sehr enges Verhältnis. "Ich gehöre nicht zur Kategorie'Alternde Künstler', die denken: Oh Gott, ich habe ja niemanden! Ichstehe nicht allein im Leben, es geht mir sehr gut! Und ich binhemmungslos optimistisch: Ich werde meinen Traummann kennenlernen -und wenn es mit flotten 80 im betreuten Wohnen passiert."Hinweis für Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonMeins (EVT 5.9.). Auszüge sind bei Nennung der Quelle Meins zurVeröffentlichung frei.Über MeinsMeins ist das erste Frauenmagazin für Frauen 50plus, derenLebensgefühl positiv und voller Energie ist, und Frauen so zeigt, wiesie sich selbst sehen wollen - ohne Diktat. Meins bedient eineattraktive und kaufkräftige Zielgruppe, die ihr Potenzial aus über 17Millionen Frauen 50plus in Deutschland schöpft. Mit seinemeigenständigen und für das Frauenzeitschriftensegment neuen Konzeptfür Frauen ab 50 sichert die Zeitschrift sich mit einer verkauftenAuflage von 108.254 Exemplaren (IVW I/2018) einen festen Platz imMarkt. Die drei Kernsäulen Service und Ratgeber, Geschichten überProminente und andere Menschen sowie die Café Meins Leser-Communitysind in dieser Mischung einzigartig und geprägt von einem besonderen"Wir-Gefühl".Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 700 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 17 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationKatrin HienzschT +49 40 30 19 10 28katrin.hienzsch@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttp://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Meins, übermittelt durch news aktuell