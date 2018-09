Hamburg (ots) - Es wird ein aufregender Herbst für Inka Bause:Nach zehn Jahren Pause als Sängerin hat sie erstmals wieder eine CDaufgenommen ("Mit offenen Armen", ab 21. September). Im Oktober kommtpassend dazu ihre Tour und am 21. November feiert die "Bauer suchtFrau"-Moderatorin ihren 50.! In Closer (EVT 5.9.) verrät sie, warumihre Tour sie ausschließlich durch den Osten führt und was sie machenwürde, wenn es beruflich nicht mehr so gut läuft."Vor anderthalb Jahren habe ich angefangen, mir darüber Gedankenzu machen, was ich Besonderes zu meinem 50. tun wollte. Darum dachteich, ich müsse um den Geburtstag herum mal wieder etwas machen, wasmir riesigen Spaß bereitet. Ich hielt es für eine tolle Idee, zehnJahre nach dem letzten Album eine neue CD aufzunehmen und auf Tour zugehen", so Inka Bause über ihr musikalisches Revival. Auf ihrPublikum ist sie schon jetzt gespannt: "Ich habe keine Ahnung, werkommen wird. Sind es "Bauer sucht Frau"-Zuschauer? Sind es meine Fansvon früher, die mich schon in der DDR als Sängerin kannten? Ich binwahnsinnig gespannt. Aber wer mich doof findet, der wird sich sowiesokeine Karte für das Konzert kaufen."Ihre Tour führt Inka Bause ausschließlich durch Ostdeutschland.Warum das so ist? "Mein Programm handelt von mir und meinem Leben.Mein Leben kennen vor allem die Ossis! Ich wollte mich bei meinerersten Tournee wohlfühlen - darum beschränke ich mich zunächst aufden Osten. Aber wenn es gut läuft, führen wir das Programm sicherlichauch im Rest der Republik fort."Angst vor beruflichen Flauten hat die Sängerin und Moderatorinnicht. "Das kann immer passieren. Ich hatte noch nie Angst davor,dass ich kein Geld mehr verdienen könnte. Man kann immer irgendetwasarbeiten. Ich könnte auch putzen gehen", sagt sie. Ihr Lebensmotto:"Ich bin Optimist, weil es für mich keine andere Alternative gibt."Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonCloser (Nr. 37/2018, EVT 5.9.). Auszüge sind bei Nennung der QuelleCloser zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sichbitte an die Redaktion Closer, Angela Meier-Jakobsen, Telefon:040/3019-2550.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 700 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 17 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationKatrin HienzschT +49 40 30 19 10 28katrin.hienzsch@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Closer, übermittelt durch news aktuell