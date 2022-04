Initiierung eines weltweit anerkannten Impfpasses, Indonesiens G20-HWG-Tagungsreihe begrüßt mehr internationale Besucher

Jakarta (ots/PRNewswire) -Indonesien, das den Vorsitz auf dem bevorstehenden G20-Gipfel innehat, hat mit den Treffen der Health Working Group (HWG) begonnen, die vom 28. bis 30. März 2022 in Yogyakarta, Indonesien, stattfand.Der indonesische G20-Vorsitz strebt eine weltweite Harmonisierung der Verfahren für sicheres und gesundes Reisen an, insbesondere die Anerkennung von COVID-19-Impfzertifikaten nach der Pandemie, die Länder auf der ganzen Welt heimgesucht hat. Ziel der HWG-Sitzung war es, den Dialog im Gesundheitsbereich zwischen den teilnehmenden Ländern zu fördern und die globalen Gesundheitsprotokolle zu synchronisieren.An dem Treffen nahmen 70 ausländische Delegierte und 50 einheimische Delegierte teil. Persönlich teilgenommen haben Delegierte aus Australien, Argentinien, dem Vereinigten Königreich, Indien usw. sowie die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Zu den virtuellen Teilnehmern gehörten Kanada, Frankreich usw. sowie internationale Organisationen wie die Weltbank.„Wir brauchen weltweit synchronisierte Gesundheitsprotokolle, um sicherere internationale Reisen zu ermöglichen und den sozialen und wirtschaftlichen Aufschwung endgültig zu beschleunigen", sagte Budi Gunadi Sadikin, der indonesische Gesundheitsminister.Auf der HWG-Sitzung wurde der Beginn der Standardisierung der digitalen COVID-19-Impfstoffzertifikate durch ein universelles Prüfgerät nach WHO-Standards bekannt gegeben. Das System ist webbasiert und kann auf allen Geräten genutzt werden. Die einzelnen Länder brauchen das System oder die derzeit verwendeten QR-Codes nicht zu ändern.Die Einschränkungen des Gesundheitsprotokolls sind von Land zu Land unterschiedlich. Zum Beispiel, Europa (https://www.schengenvisainfo.com/news/travelling-to-europe-in-april-current-entry-rules-other-restrictions-explained/)-Länder wie Dänemark, Ungarn usw. haben alle Maßnahmen aufgehoben, aber einige verlangen immer noch eine Impfbescheinigung bei der Einreise. Während Länder des Nahen Ostens und Afrikas (https://www.tripsavvy.com/africa-middle-east-border-reopenings-4845652) immer noch eine Impfbescheinigung oder einen PCR-Test verlangen.Jedem Land wird die Flexibilität eingeräumt, die für sein Gebiet erforderlichen Gesundheitsprotokolle anzuwenden. Die Verfahren sind jedoch klar und allgemeingültig, wodurch die globale Gesundheitsarchitektur gestärkt und das Reisen zwischen den Ländern erleichtert wird.Die Synchronisierung von Gesundheitsprotokollen ist erforderlich, um die Interkonnektivität von Gesundheitsinformationen zu unterstützen. Es wird erwartet, dass dieser Prozess von den G20-Ländern ausgeht und sich auf andere Länder weltweit ausweitet.Auf der zweiten HWG-Sitzung im Juni in Lombok soll über den globalen Gesundheitsfonds für den Fall einer künftigen Pandemie diskutiert werden. Die letzte Veranstaltung der HWG-Reihe auf Bali im November wird sich mit der weltweiten medizinischen Forschung befassen.Weitere Informationen sind auf der Website des indonesischen Gesundheitsministeriums abrufbar https://www.kemkes.go.id/.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1779676/51966371023_bb8af715ed_6k.jpgPressekontakt:Daniel Simanjuntak,+6221-52907416-19-ext.-116,prokom.kemenkes@gmail.comOriginal-Content von: The Indonesian Ministry of Health, übermittelt durch news aktuell