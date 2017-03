Essen (ots) -- Junge Gründerinnen von UVIS freuen sich über das Preisgeld inHöhe von 10.000 Euro- Ultraviolettes Licht gegen Keime an Rolltreppen: Dieses Konzeptüberzeugt das Publikum beim Startup-Pitch- Alle Finalisten erhalten die Möglichkeit, am Mentoring-ProjektSmart am Start teilzunehmenUltraviolettes Licht gegen Keime an Rolltreppen: Mit diesemKonzept haben die Gründerinnen von UVIS den Startup-Pitch beim 3.Gründer-Forum NRW 2017 gewonnen. Tanja Nickel (24) und KatharinaObladen (25) setzten sich gegen drei weitere Gründerteams durch. DasPublikum ermittelte den Gewinner per TED-Abstimmung. Der vomInitiativkreis Ruhr verliehene Preis ist mit 10.000 Euro dotiert.Der Initiativkreis Ruhr präsentierte den Startup-Pitch exklusivbeim Gründer-Forum NRW in der Essener Weststadthalle. "Das hoheNiveau hat gezeigt: Es gibt eine Fülle von vielversprechenden Ideenund konkreten Ansätzen für innovative Startups. Davon kann unsereRegion profitieren", sagte Dirk Opalka, Geschäftsführer derInitiativkreis Ruhr GmbH. "Der Preis soll den jungen Gründerinnenweiteren Schub geben. Mit ihrer Schaffenskraft sorgen Startups wiedieses für Innovationen und eine stetige Modernisierung unsererWirtschaft. Ich wünsche dem Team auch weiterhin viel Erfolg."Die UVIS UV-Innovative Solutions GmbH mit Sitz in Köln gibt esseit 2016. Das Startup-Duo hat ein patentiertes Modul für dieEntkeimung von Fahrtreppen-Handläufen durch ultraviolettes Lichtentwickelt. Diese bilden eine der häufigsten Infektionsquellen imöffentlichen Raum. Die UVIS-Gründerinnen nahmen bereits 2010 alsSchülerinnen an dem Businessplanwettbewerb business@school desInitiativkreis-Mitgliedsunternehmens The Boston Consulting Groupteil. Jetzt soll die Rolltreppen-Idee die jungen Unternehmerinnennach oben bringen: "Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung - vorallem, weil am Ende das Publikum über die beste Idee entschieden hat.Das ist eine große Anerkennung, die uns Mut macht, den Weg alsGründerteam voller Energie weiterzugehen", sagten die Siegerinnen.Beim Pitch im Fokus standen Startups, die es noch nicht länger alszwei Jahre gibt, und die aus den Branchen Chemie & neue Werkstoffe,Energie & Industrie, Life Sciences & Gesundheit, Logistik & Handelsowie Digitale Wirtschaft stammen. Die Top-10-Bewerber freuten sichüber ein Experten-Feedback zu ihrem Geschäftsmodell. Die besten vierStartups gewannen ein Pitch-Training sowie die Einladung zurPräsentation ihres Unternehmens beim Gründer-Forum NRW.Zu den weiteren Finalisten zählte das Startup Zolitron Technologyaus Bochum, das die flächendeckende Digitalisierung von Industrie undInfrastruktur durch energie-autarke Sensornetzwerke realisiert. Auchdas Startup Volterion mit Sitz in Dortmund schaffte es in dieEndrunde. Es entwickelt und produziert stationäre Energiespeicher fürEigenheime auf Basis von Flüssigkeiten. Ebenfalls im Finale standendie Gründer von Medical Magnesium. Das Startup mit Sitz in Aachenstellt orthopädische Implantate aus Magnesium her, die sich inKnochenmaterial umwandeln. Der Initiativkreis Ruhr nimmt alle vierFinalisten in sein Mentoring-Projekt Smart am Start auf. Dabeibesprechen Gründer ihr Geschäftskonzept in einem persönlichen Treffenmit Spitzenmanagern aus den Mitgliedsunternehmen desInitiativkreises.Über den Initiativkreis RuhrDer Initiativkreis Ruhr ist ein Zusammenschluss von mehr als 70führenden Wirtschaftsunternehmen und Institutionen. Sie beschäftigenzusammen etwa 2,25 Millionen Menschen weltweit und generieren einenglobalen Umsatz von rund 630 Milliarden Euro. Ziel desInitiativkreises Ruhr ist es, die Entwicklung des Ruhrgebietsvoranzutreiben und seine Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit zustärken. Weitere Informationen unter www.i-r.de.Pressekontakt:Christian IckingLeiter Kommunikation & PressesprecherTelefon +49 201 89 66-660Telefax +49 201 89 66-670E-Mail icking@i-r.deOriginal-Content von: Initiativkreis Ruhr GmbH, übermittelt durch news aktuell