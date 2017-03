Initiativkreis Ruhr fordert weitere Schritte im Kampf gegen überlastete Verkehrsnetze (FOTO)

Essen (ots) -- Moderator Bernd Tönjes: Zukunftsfähiger Nahverkehr muss sich anden Bedürfnissen der Fahrgäste orientieren- Frühjahrsvollversammlung tagte im RRX-Werk von Siemens inKrefeld-Uerdingen- Wirtschaftsbündnis treibt die Entwicklung der Leitthemen Bildungund Gründungen voranDer Initiativkreis Ruhr hat die angekündigten Investitionen in dieModernisierung der Infrastruktur im Ruhrgebiet durch Bund und Landgewürdigt, zugleich aber weitere Schritte im Kampf gegen Staus undüberlastete Verkehrsnetze angemahnt: "Es ist ein Erfolg dergemeinsamen Anstrengungen aller Akteure, dass derBundesverkehrswegeplan 2030 rund 13,8 Milliarden Euro für dieVerkehrsinfrastruktur nach NRW lenkt. Der Radschnellweg Ruhr und derRhein-Ruhr-Express sind dabei herausragende Projekte", sagteInitiativkreis-Moderator Bernd Tönjes bei der Vollversammlung desWirtschaftsbündnisses am heutigen Samstag, 25. März, im Werk desPartnerunternehmens Siemens in Krefeld. "Im öffentlichenPersonennahverkehr besteht aber weiterhin strukturellerVeränderungsbedarf."Tönjes und Co-Moderator Dr. Thomas A. Lange zogen bei derFrühjahrsvollversammlung eine Zwischenbilanz ihrer Arbeit. "Wirtreiben die Weiterentwicklung und den Ausbau derInitiativkreis-Leitthemen voran. So haben wir die Bildungsaktivitätenmit der Gründung der Stiftung TalentMetropole Ruhr gGmbH auf dienächste Entwicklungsstufe gehoben. Die neue gemeinnützigeGesellschaft macht es möglich, zusätzliche Drittmittel für dieUnterstützung von jungen Menschen mit besonderem Förderungsbedarf zugenerieren", sagte Tönjes, der zugleich Vorstandsvorsitzender der RAGAktiengesellschaft ist.Lange, Vorsitzender des Vorstandes der NATIONAL-BANK AG, verwiesauf den Gründerfonds Ruhr, den der Initiativkreis gemeinsam mit derNRW.BANK auflegt: "Ziel ist es, Risikokapital in Höhe von mindestens30 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen, mit denen wir innovativeStartups im Ruhrgebiet fördern. Der Fonds stößt bei den Investorenauf sehr großes Interesse. Daher können wir heute davon ausgehen,dass der Fonds zum Start die Zielmarke von 30 Millionen Euro nochübertreffen wird."Mit Blick auf die Infrastruktur in der Region sagte Tönjes: "Vorallem im Bereich der Pendlerverkehre müssen die zersplittertenAngebote der kommunalen Verkehrsbetriebe und der regionalenBahnangebote zu intelligent vernetzten Verkehrssystemen entwickeltwerden. Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr vereint nicht weniger als 20kommunale Verkehrsunternehmen. Ein zukunftsfähiger Nahverkehr darfaber nicht an den Stadtgrenzen Halt machen, sondern muss sich an denBedürfnissen der Fahrgäste orientieren."Tönjes verwies in der Vollversammlung auf die aktuelleBestandsaufnahme zum Handlungspapier "Starke Industrie brauchtmodernes Umfeld", das der Initiativkreis Ruhr vorgelegt hat. Darinerneuert der Initiativkreis seine Forderungen nach Investitionen inMobilität, in die Revitalisierung von Industrieflächen sowie inmoderne Stadtquartiere.Siemens-Vorstand Roland Busch: RRX ist LeuchtturmprojektDer Initiativkreis tagte im Siemens-Werk Krefeld-Uerdingen, wo dasUnternehmen die Elektrotriebzüge des Rhein-Ruhr-Expresses (RRX) bauenwird. "Das Ruhrgebiet ist mit mehr als fünf Millionen Einwohnern dergrößte Ballungsraum Deutschlands und eines der am dichtestbesiedelten Gebiete Europas", sagte Dr. Roland Busch,Technologie-Vorstand der Siemens AG. "Der Druck auf die vorhandeneInfrastruktur ist immens." Es gebe einen großen Bedarf, in effizienteund nachhaltige Infrastrukturlösungen zu investieren. Das sichere dieWettbewerbsfähigkeit und steigere die Lebensqualität."Unsere Aufgabe ist es, die Entwicklung des Ruhrgebietsmitzugestalten", sagte Busch. "Ein Leuchtturmprojekt, auf das wirstolz sind, ist unser Anteil am Rhein-Ruhr-Express." Siemens werdedie Instandhaltung der Züge für die nächsten 32 Jahre sicherstellenund könne so garantieren, dass jeden Tag die Fahrzeuge in dererforderlichen Zahl und Qualität bereitstehen. In vergleichbarenProjekten liege diese Verfügbarkeit bei mehr als 99 Prozent. "Damittragen wir in der Metropolregion zu einem verbessertenMobilitätsangebot bei", so Busch weiter. "Wesentlich ist auch, dasswir lokal Arbeitsplätze sichern. In Nordrhein-Westfalen arbeiten beiSiemens etwa 20.000 Menschen, darunter rund 1.600 Auszubildende.Somit stärkt Siemens Kompetenz und Beschäftigung in der Region."Die ersten Züge des RRX sollen von 2018 an rollen. Auf derKernstrecke zwischen Dortmund und Köln soll im Berufsverkehr nach undnach der Viertelstundentakt erreicht werden. Siemens wird dafür 82Elektrotriebzüge liefern und über die nächsten drei Jahrzehntewarten. Der Auftrag im Gesamtvolumen von mehr als 1,7 Milliarden Euroist für das Unternehmen der bisher größte aus dem Bereich desregionalen Schienenverkehrs in Deutschland.Das Handlungspapier "Starke Industrie braucht modernes Umfeld"sowie die aktuelle Bestandsaufnahme dazu stehen unteri-r.de/downloads/publikationen zum Download bereit.Über den Initiativkreis RuhrDer Initiativkreis Ruhr ist ein Zusammenschluss von mehr als 70führenden Wirtschaftsunternehmen und Institutionen. Sie beschäftigenzusammen etwa 2,25 Millionen Menschen weltweit und generieren einenglobalen Umsatz von rund 630 Milliarden Euro.