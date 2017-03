Initiativkreis Ruhr: Geschäftsführender Arbeitskreis bittet Moderatoren um Verlängerung ihrer Amtszeit (FOTO)

Essen (ots) -Die beiden amtierenden Moderatoren des Initiativkreises Ruhr,Bernd Tönjes und Dr. Thomas A. Lange, werden sich auf Wunsch desGeschäftsführenden Arbeitskreises bei der kommendenHerbstvollversammlung des Wirtschaftsbündnisses im November 2017 zurWiederwahl stellen. "Wir sind gerne bereit, unsere Arbeit gemeinsamfortzusetzen", sagten Moderator Tönjes und Co-Moderator Lange bei derVollversammlung des Initiativkreises Ruhr am heutigen Samstag, 25.März, in Krefeld.Tönjes, der zugleich Vorstandsvorsitzender der RAGAktiengesellschaft ist, und Lange, Vorsitzender des Vorstandes derNATIONAL-BANK AG, stehen dem Initiativkreis Ruhr seit dem 1. Januar2016 vor. Ihre laufende Amtszeit endet am 31. Dezember 2017. Im Fallder Wiederwahl würde sich ihre gemeinsame Moderatorenschaft umweitere zwei Jahre bis zum 31. Dezember 2019 verlängern.Über den Initiativkreis RuhrDer Initiativkreis Ruhr ist ein Zusammenschluss von mehr als 70führenden Wirtschaftsunternehmen und Institutionen. Sie beschäftigenzusammen etwa 2,25 Millionen Menschen weltweit und generieren einenglobalen Umsatz von rund 630 Milliarden Euro. Ziel desInitiativkreises Ruhr ist es, die Entwicklung des Ruhrgebietsvoranzutreiben und seine Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit zustärken. Mehr Informationen unter www.i-r.de.Pressekontakt:Christian IckingLeiter Kommunikation & PressesprecherTelefon: +49 201 89 66-660Telefax: +49 201 89 66-670E-Mail: icking@i-r.deOriginal-Content von: Initiativkreis Ruhr GmbH, übermittelt durch news aktuell