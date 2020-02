Initiative zum Familienpflegegeld unterstützen!

Berlin (ots) - Zum bundesweiten Aktionstag für mehr Wertschätzung in derSorgearbeit erklärt SoVD-Präsident Adolf Bauer:"Nach wie vor sind es Frauen, die den Hauptanteil bezahlter und unbezahlterCare-Arbeit leisten. ,Lohnʼ dieses Einsatzes ist viel zu oft einAlterseinkommen unterhalb der Armutsschwelle.Ein Gutachten, das der SoVD im Oktober 2019 in Auftrag gab, belegt dies mitZahlen. Es zeigt: Wenn es zu einem Pflegefall in der Familie kommt, dann sind esin 70 Prozent der Fälle Frauen, die unentgeltlich Sorgearbeit leisten, imSchnitt 21 Stunden pro Woche.Für den Verband ist klar: Die professionelle Pflegearbeit muss fairer entlohntwerden und private Pflege in höherem Maße paritätisch verteilt. Insbesondereunbezahlte Sorgearbeit ist dringend aufzuwerten.Aus diesem Grund unterstützt der SoVD-Bundesverband aktiv die vom BundeslandBerlin gestartete Bundesratsinitiative für ein Familienpflegegeld im Bundesrat."Pressekontakt:SoVD-BundesverbandPressestelleStralauer Str. 6310179 BerlinTel.: 030/72 62 22 129/ Sekretariat -123Fax: 030/72 62 22 328E-Mail: pressestelle@sovd.deTwitter: @sovd_bundWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/43645/4533030OTS: SoVD Sozialverband DeutschlandOriginal-Content von: SoVD Sozialverband Deutschland, übermittelt durch news aktuell