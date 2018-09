Initiative gegen Spätfolgen der Dürre: REWE und PENNY verkaufen Obst, Gemüse und Kartoffeln mit Schönheitsfehlern

Köln (ots) - Die Folgen der Dürre belasten die Bauern in vielenAnbaugebieten in Deutschland. Die REWE Group zeigt sich solidarischund unterstützt gezielt betroffene Erzeuger: Ab sofort bis teilweiseAnfang 2019 verkaufen REWE- und PENNY-Märkte Äpfel, Möhren, Zwiebelnund Kartoffeln mit optischen Makeln. Beide Unternehmen erweitern nachder anhaltenden Hitzeperiode in diesem Sommer bewusst die Toleranzenim konventionellen Obst- und Gemüsesortiment hinsichtlich Farb- undFormfehlern. Geschmack und Qualität bleiben unverändert. Mit demVerkauf der Produkte setzt sich die REWE Group gegen einehitzebedingte massenhafte Verschwendung qualitativ tadelloserSaisonware ein.Anhaltende Hitze und Trockenheit hinterlassen bei vielenAnbaukulturen deutliche optische Spuren: Auf Blättern und Stängelnverdunstet das Wasser, die Wurzeln können keine weitere Feuchtigkeitaus dem Boden ziehen. Die Folge: Einige Obst- und Gemüsekulturengeraten besonders unter Stress, ihr Wachstum wird gestört. Äpfel sindblasser, Möhren länglich und krumm gewachsen, Zwiebeln bilden wenigerSchale und fallen ebenso wie Kartoffeln kleiner aus, die Kartoffelnkönnen zudem Schorf bilden. Qualitativ und geschmacklich sind dieProdukte hingegen einwandfrei."Für die Erzeuger hat der heiße Sommer in diesem Jahr erheblicheAuswirkungen, da viele Kulturen von Ernteausfällen oder optischenMängeln betroffen sind. Mit dem Verkauf von Obst und Gemüse mitkleinen Schönheitsfehlern zeigen wir unsere Solidarität mit denLandwirten und leisten zudem einen Beitrag zur Erhaltung undWertschätzung unserer Lebensmittel", erklärt Eugenio Guidoccio,Geschäftsführer Ware Ultrafrische, REWE Group. "Denn der von derNatur verursachte optische Makel ist rein äußerlich, Qualität undGeschmack sind durch die Hitzeschäden nicht beeinträchtigt.""Durch die Unterstützung von REWE und PENNY ist es uns möglich,äußerlich nicht perfekte Ware zu vermarkten, die wir andernfallsunter ihrem Wert in die industrielle Weiterverarbeitung gebenmüssten", ergänzt Kay Drieselmann, Geschäftsführer SachsenobstVermarktungsgesellschaft mbH. "Gleichzeitig freuen wir uns darüber,dass die REWE Group ein Bewusstsein für das Aussehen vonNaturerzeugnissen und den wertschätzenden Umgang mit Lebensmittelnbei ihren Kunden schafft."Gemüse und Kartoffeln mit Schönheitsfehlern werden ab EndeSeptember bis ins kommende Jahr als normaler Bestandteil deskonventionellen Sortiments bei REWE und PENNY angeboten. Mitgezielten Aktionen in KW 39 (PENNY) und KW 40 (REWE) werden zudemSonder-Verpackungsgrößen für Äpfel mit kleinen Makeln in vielenMärkten verkauft. Die Vermarktungen unterstützen die Landwirte in denvon der Dürre besonders betroffenen Regionen - denn die anhaltendhohen Temperaturen machten einen kontinuierlichen Anbau sowie dieBodenbearbeitung ohne zusätzliche Bewässerung vielerorts unmöglich.Weil gleichzeitig überall im Land Niederschläge ausblieben, fiel dieErnte für viele wichtige pflanzliche Erzeugnisse in diesem Jahrdeutlich geringer aus.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren über345.000 Beschäftigten und 15.300 Märkten in 21 europäischen Ländernpräsent.Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte derMarken REWE, REWE CENTER, REWE CITY und BILLA sowie MERKUR, derDiscounter PENNY und die Baumärkte von toom. Hinzu kommenConvenience-Märkte (REWE To Go) und die E-Commerce-Aktivitäten REWELieferservice sowie Zooroyal, Weinfreunde und Kölner Weinkeller. ZurTouristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group dieVeranstalter ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen, ADACReisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo und Exim Tours und über 2.400Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART und Kooperationspartner), dieHotelmarken lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol und Playitas Resortund der Direktveranstalter clevertours.com.Für Presse-Rückfragen:REWE Group-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: presse@rewe-group.comOriginal-Content von: Rewe Group, übermittelt durch news aktuell