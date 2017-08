Berlin (ots) -Mehr als zwei Drittel der Deutschen schätzen ihren eigenenGesundheitszustand als "gut" (39 Prozent), "sehr gut" (20 Prozent)oder sogar "ausgezeichnet" (9 Prozent) ein. Nur ein knappes Drittelhält ihn für "mittelmäßig" (22 Prozent) oder "schlecht" (10 Prozent).Mit Prävention lässt sich der Gesundheitszustand allerdingsverbessern oder zumindest stabilisieren: Drei von vier Befragten (74Prozent), die sich mehr Vorsorgeangebote in Apotheken wünschen, sindbereit, dafür zu zahlen - zumeist jedoch in Abhängigkeit vom Preis(63 Prozent). Allerdings erwarten neun von zehn Befragten (94Prozent) von der Politik, dass sie sich dafür einsetzt, dassKrankenkassen die Präventionsangebote in Apotheken finanzieren. Diesist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Infas-Institutsunter mehr als 3.000 erwachsenen Bundesbürgern, auf die dieInitiative "Wahlradar Gesundheit" hinweist. "Wahlradar Gesundheit"ist eine Initiative der deutschen Apothekerinnen und Apotheker, diedie Gesundheitsversorgung vor Ort auf die Tagesordnung derBundestagswahl am 24. September bringen möchte."Mit unserer Initiative wollen wir einen Dialog anregen zwischenden Politikern, die in den 299 Wahlkreisen für den Bundestagkandidieren, und den Menschen, die in diesen Wahlkreisen wohnen",sagt Mathias Arnold, Apotheker aus Halle/Saale und Vizepräsident derABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände: "Dabei geht esvor allem um die künftige Ausgestaltung der Gesundheitsversorgung inder Region, Stadt oder Gemeinde. Die Antworten werden wir auf unsererWebsite veröffentlichen." In den 299 Wahlkreisen befragenortansässige Apotheker die bis zu 1.800 Direktkandidaten der größerenParteien, um Diskussionen über wichtige Gesundheitsthemen imjeweiligen Wahlkreis anzuregen und Transparenz über die Positionender Kandidaten zu schaffen. Das Besondere an der Initiative ist, dassdie Antworten der Politiker auf die Fragen der Apotheker direkt undungekürzt auf der Webseite der Initiative unterwww.wahlradar-gesundheit.de veröffentlicht werden. Auf einerDeutschlandkarte kann jeder Bürger seinen eigenen Wahlkreis findenund die Antworten der Kandidaten dort vergleichen.Weitere Informationen unter www.wahlradar-gesundheit.dePressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, 030 40004-132, presse@abda.deChristian Splett, Pressereferent, 030 40004-137, c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverb?nde, übermittelt durch news aktuell