Initiative der Qatar Foundation für globale Gesundheit startet neue Wettbewerbe für Innovatoren

Doha, Katar (ots/PRNewswire) - Der Weltinnovationsgipfel für Gesundheit (WISH),die in Doha ansässige globale Gesundheitsinitiative der Qatar Foundation, hatangekündigt, dass sie nun Bewerbungen für die WISH Innovation Spark Competitionund die WISH Innovation Booster Competition annimmt - zwei neueInnovationswettbewerbe, die talentierten Unternehmern eine Plattform bieten, umIdeen und Produkte zu fördern, die die Bereitstellung und Qualität derGesundheitsversorgung verbessern sollen. Bewerbungen für die Wettbewerbe sindbis zum 31. Juli 2020 möglich.Die Spark Competition richtet sich an Unternehmer, die versuchen,Herausforderungen im Gesundheitswesen durch die Entwicklung und Validierungeines skalierbaren Projekts zu lösen - in der Regel Innovationen in einem frühenStadium oder Start-ups. Die Booster Competition zielt dagegen auf aufregendeInnovationen ab, die sich vergrößern und wachsen wollen.Die Wettbewerbe stehen lokalen und internationalen Bewerbern offen und stehen imEinklang mit der Mission von WISH, durch globale Zusammenarbeit eine gesündereWelt zu schaffen. Von den Bewerbern wird erwartet, dass sie einige spezifischeKriterien erfüllen, wie z. B. den Marktbedarf für die vorgeschlagene Innovationund ihr Potenzial für nachhaltiges zukünftiges Wachstum.Die in die engere Wahl gezogenen Innovationen werden auf dem bevorstehendenGipfel WISH 2020, der vom 16. bis 18. November in Doha stattfinden wird,weltbekannten Gesundheitsexperten, politischen Entscheidungsträgern undpotenziellen Investoren vorgestellt und erhalten zusätzliche Unterstützung, dieMentoring, Medienförderung, Schulungen zur Unterstützung von Marktideen undEinzelgespräche mit potenziellen Investoren umfasst.Mahmoud El Achi, Head of Innovation bei WISH, sagte: "Wir haben die bestehendenInnovationswettbewerbe von WISH neu gestaltet und frühere Altersbeschränkungenfür die Teilnahme aufgehoben, um das Feld der Bewerber zu erweitern. In diesemJahr sind wir sehr daran interessiert, von Innovationen zu hören, die dieNachhaltigkeit fördern und ebenso wirkungsvoll sind.Nach der Auswertung früherer WISH-Innovationswettbewerbe haben wir festgestellt,dass es notwendig ist, Innovatoren mit jungen Ideen mehr Unterstützung undAnleitung durch Mentoren zu bieten und die Instrumente und Kontakte füretabliertere Innovationen zur Verfügung zu stellen, um ihr Potenzial zuerreichen."Mit seinen neuen Wettbewerben möchte WISH eine breite Palette von Innovationenim Gesundheitswesen fördern, die Geräte, Anwendungen, innovativeVersorgungsmodelle, designorientierte Lösungen und Geschäftsmodelle umfassenkönnen, die darauf abzielen, die Qualität der medizinischen Versorgung zuverbessern und gleichzeitig die Kosten der Versorgung zu senken.Die in die engere Wahl gezogenen Gewinner beider Wettbewerbe werden im September2020 bekannt gegeben. Um mehr zu erfahren und sich zu bewerben, besuchen Siehttps://www.wish.org.qa/innovationaward/Photo-https://mma.prnewswire.com/media/1121033/WISH_2020_Inn__Competition_local.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/75657/4540722OTS: Qatar FoundationOriginal-Content von: Qatar Foundation, übermittelt durch news aktuell