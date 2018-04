Initiative Pro Riester: Reformen zur Riester-Rente nutzen Verbrauchern mehr als neues Standardprodukt

München (ots) - Die Initiative Pro Riester lehnt ein neuesRiester-Standard-Produkt als wenig hilfreich ab. Es würde dieProduktlandschaft nur unnötig komplexer gestalten und die Verbraucherweiter verunsichern. Effektiver und damit sinnvoller ist es, dieRiester-Rente weiter zu entwickeln, bürokratische Hürden zureduzieren und damit Kosten zu senken."Den Millionen von Kunden hilft ein entschlacktes Modell derRiester-Rente viel mehr als noch ein neues Produkt am Markt", sagtJoachim Haid, Mitinitiator der überparteilichen Initiative. "Diedringend notwendige private Altersvorsorge kann so effektiv gestärktwerden und hilft, drohender Altersarmut vorzubeugen.""Die Riester-Rente ist trotz mancher Kritik ein einmaligesErfolgsmodell", ergänzt Dr. Herbert Schneidemann,Vorstandsvorsitzender der Versicherungsgruppe die Bayerische. DasUnternehmen unterstützt die Initiative. "Mit Reformen lässt sichdieses Altersvorsorgeprodukt weiterhin attraktiv gestalten."Im Einzelnen schlägt die Initiative Pro Riester folgende Maßnahmenvor:Flexibilisierung der Bruttobeitragsgarantie, mindestens aber eineAbsenkung auf 80 Prozent.Automatische Investition des Steuervorteils in die Riester-Renteanstatt Auszahlung des Betrags an den Versicherungsnehmer. Dies hätteden Vorteil, dass ein bedeutender Teil der Riester-Förderung nichtGefahr läuft, für den Konsum verbraucht zu werden, sondern zusätzlichdie Rentenansprüche im Alter erhöht.Ausdehnung des Kreises der anspruchsberechtigten Personen auf alleSteuerzahler und damit auch Einbeziehung der Selbstständigen.Indexierung des maximal geförderten Jahresbeitrages von aktuell2.100 Euro, damit die heutige Kaufkraft trotz Inflationsrate auch inZukunft gesichert ist.Vereinheitlichung der Kinderzulage für alle Kinder auf 300 Europro Jahr - unabhängig vom Geburtsjahr.Vereinfachung des Zulagenprozesses: Das Finanzamt führt bereitsdie Günstigerprüfung durch und veranlasst direkt die Überweisung derZulagenförderung.Vereinfachung der Überprüfung des Förderanspruchs: Zur Vermeidungvon Rückforderungen durch die Zentrale Zulagenstelle fürAltersvermögen (ZfA) ausgezahlten Zulagen, teils mehrere Jahre nachAuszahlung, ist es notwendig, den Förderanspruch bereits vorAuszahlung zu überprüfen.Vereinfachung des Zertifizierungs- und Klassifizierungsprozesses:Mit der Einführung der Produktinformationsblätter müssen diezertifizierten Tarife jetzt zusätzlich nochmals bei derProduktinformationsstelle Altersvorsorge (PIA) durch denKlassifizierungsprozess laufen. Wegen der damit stark erhöhtenVerfahrensdauer kommen verbraucherfreundliche tariflicheVerbesserungen erst viel später auf den Markt. Außerdem verursachendiese Prozesse unnötige Verwaltungskosten bei den Anbietern.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die Bayerischefür die Initiative Pro RiesterWolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell