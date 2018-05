Initiative Pink Collection by bonprix geht weiter / Die Hamburger Modemarke verlängert Kooperation mit Brustkrebs Deutschland e.V. und launcht dritte Pink Collection (FOTO)

Hamburg (ots) -bonprix führt in diesem Jahr seine Zusammenarbeit mit BrustkrebsDeutschland e.V. und damit das Engagement zur individuellenBrustkrebsfrüherkennung weiter fort. Ab dem 3. Mai 2018 ist die PinkCollection mit sechs neuen Styles erhältlich. Damit möchte dieModemarke die Aufmerksamkeit für individuelle Vorsorge steigern.Die Initiative Pink Collection wurde im vergangenen April vonbonprix zusammen mit Brustkrebs Deutschland e.V. ins Leben gerufen,um auf die Wichtigkeit der Früherkennung hinzuweisen. Damit möglichstviele Frauen erreicht werden, sind in die BHs der Kollektion Labelseingenäht, die bewusst beim Anziehen stören sollen. Die provokanteBotschaft dabei: "Brustkrebs sollte Dich kratzen!""Es liegt uns besonders am Herzen, unsere partnerschaftlicheZusammenarbeit mit Brustkrebs Deutschland e.V. auch in diesem Jahrweiter fortzuführen", erklärt Geschäftsführer Rien Jansen, beibonprix u.a. verantwortlich für den Einkauf. "Wir konnten im letztenJahr zahlreiche Frauen für dieses relevante Thema sensibilisieren undmöchten daher auch weiterhin unsere Reichweite nutzen, damit nochmehr Frauen mit Brustkrebsfrüherkennung in Berührung kommen."Bei den insgesamt sechs Styles, die ab dem 3. Mai erhältlich sind,handelt es sich wie bei den vorherigen Kollektionen wieder umLieblings-BHs der bonprix Kundinnen, die in Rosé- und Pink-Tönen neuauferlegt wurden. Sie sind alle mit eingenähten Labels ausgestattet,die eine Anleitung zum Abtasten der Brust beinhalten. Neben den sechsBHs komplettieren drei Unterteile die Kollektion. Alle Styles sindunter https://www.bonprix.de/ erhältlich. Daneben steht allenInteressierten unter der Aktionsseite bonprix.de/pinkcollectionwichtige Informationen zur Initiative und zum Thema Früherkennung zurVerfügung.Auch Brustkrebs Deutschland e.V. zeigt sich erfreut über dieVerlängerung der Partnerschaft. "Wir freuen uns natürlich sehr, dassbonprix auch in diesem Jahr wieder im Zuge der Initiative PinkCollection auf das Thema Brustkrebsfrüherkennung aufmerksam macht",so Renate Haidinger, Gründerin und 1. Vorsitzende von BrustkrebsDeutschland e.V.Weitere inhaltliche Informationen zum ThemaBrustkrebsfrüherkennung finden Sie unterhttp://brustkrebsdeutschland.de/Aktionsseite zur Initiative Pink Collection:https://www.bonprix.de/kategorie/damen-damenwaesche-pink-collection/Über bonprixbonprix ist ein international erfolgreicher Modeanbieter underreicht mehr als 35 Millionen Kunden in 30 Ländern. Das Unternehmender Otto Group mit Sitz in Hamburg besteht seit 1986 und hat heuteüber 3.000 Mitarbeiter weltweit. Im Geschäftsjahr 2017/2018 (28.Februar) erwirtschaftete die bonprix Handelsgesellschaft mbH nachvorläufigen Berechnungen einen Umsatz von 1.56 Milliarden Euro undist damit eines der umsatzstärksten Unternehmen der Gruppe. Beibonprix erleben Kunden Mode und Shopping auf allen Kanälen - online,per Katalog oder in einem der Fashion Stores. Den Hauptanteil desUmsatzes macht mit mehr als 80 Prozent der E-Commerce aus. InDeutschland gehört www.bonprix.de zu den fünf umsatzstärkstenOnline-Shops*. Mit den Eigenmarken bpc, bpc selection, BODYFLIRT,RAINBOW und John Baner vertreibt bonprix ausschließlich eigene Modemit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Sortimentumfasst Damen-, Herren- und Kindermode, Accessoires, Heimtextilienund Wohnartikel.*Quelle: Studie "E-Commerce-Markt Deutschland 2017" von EHI RetailInstitute/StatistaÜber Brustkrebs Deutschland e.V.Brustkrebs Deutschland e.V. ist die erste gemeinsame,gleichberechtigte und unabhängige Informationsplattform vonBrustkrebsbetroffenen, Ärzten, Angehörigen und Interessierten inDeutschland. Die Beteiligten haben sich zusammengeschlossen, um dieÖffentlichkeit unermüdlich aufzurütteln und vor allem dielebensrettende Bedeutung der Früherkennung immer wieder zu betonen.Unter dem Motto "Prognose Leben" hilft Brustkrebs Deutschlandbetroffenen Frauen mit umfassenden Informationen zu aktuellenTherapiemöglichkeiten. Erfahrene Frauen und Ärzte stehen denHilfesuchenden zur Seite. Unterstützt werden sie dabei auch vonprominenten Botschafterinnen wie Christina Stürmer, Andrea L'Arronge,Patricia Kelly, Anna Maria Kaufmann, Patricia Riekel, Andrea Sixt,Janine White und Carolin Fink (www.brustkrebsdeutschland.de).Pressekontakt:bonprix Handelsgesellschaft mbHJanina Saskia Jäger (Mode- und Marken-PR)Tel.: +49 40 64 62 -2476E-Mail: presse@bonprix.netKatharina Schlensker (Unternehmenskommunikation)Tel.: +49 40 64 62 -2070E-Mail: corporate@bonprix.netOriginal-Content von: bonprix Handelsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell