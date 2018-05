Initiative PNM+ startet durch: Bessere Versorgung für Parkinson-Patienten (FOTO)

Wiesbaden (ots) -- Parkinsonnetz Münsterland+ (PNM+) will Versorgungsmanagement vonMenschen mit Parkinson verbessern.- Experten aus unterschiedlichsten Bereichen sorgen fürgemeinsamen Wissensaufbau und optimierten Informationsfluss füreine integrierte Versorgung.- Diverse Studien belegen die positiven Effekte von Netzwerkenunter anderem auf die Versorgungsstandards und Lebensqualitätder Betroffenen.Morbus Parkinson ist eine der bekanntesten und häufigstenErkrankungen des zentralen Nervensystems, rund 300.000 Menschen inDeutschland leiden daran. Tendenz steigend - allein aufgrund desdemographischen Wandels. Auch 200 Jahre nach ihrer Entdeckung kanndie Erkrankung nicht geheilt werden: Die Parkinson-Therapie zieltdarauf ab, Krankheitszeichen und Begleiterscheinungen zu lindern. Diekomplexe Erkrankung stellt die Fachkräfte dabei jedoch vor großeHerausforderungen. In der Region Münsterland und Osnabrück arbeitenab sofort Experten im Parkinsonnetz Münsterland+ (PNM+) zusammen, umein interdisziplinäres Versorgungsteam mit einheitlichen Standardsaufzubauen. Mit einem digital gestützten Konzept, das beim jetzigenGründungstreffen am Universitätsklinikum Münster (UKM) vorgestelltwurde, möchten die Beteiligten den Informationsfluss beschleunigenund so die Diagnose und Therapie von Parkinson verbessern.Ein großes Problem in der Parkinson-Therapie: DerErkrankungsverlauf ist nicht einheitlich. Neben typischen Symptomenwie Muskelzittern, Bewegungsverlangsamung, Versteifung der Muskulaturund Gleichgewichtsstörungen kann Parkinson auch mit einer Vielzahlnicht-motorischer Symptome wie beispielsweise Depression oderGedächtnisstörungen einhergehen. "Diese Symptome können sich von Tagzu Tag ändern und Betroffene können sie oftmals nur schwerbeschreiben", erklären Netzwerkkoordinator Prof. Dr. Tobias Warnecke,Oberarzt an der Klinik für Neurologie des UKM mit seinem Kollegen undNetzwerkpartner Dr. Frank Siebecker, niedergelassener Facharzt fürNeurologie. "Aus diesem Grund ist es erforderlich, immer wieder aufveränderte Erkrankungssituationen zu reagieren und für den einzelnenPatienten die bestmögliche Lösung zu finden. Das ist nur durch dasZusammenwirken der verschiedenen Berufsgruppen möglich."Komplexe Erkrankung erfordert vielseitiges NetzwerkDas wohl bekannteste Netzwerk im Bereich Parkinson ist dasholländische ParkinsonNet, das bereits im Jahr 2004 gegründet wurde.Diverse Studien belegen die positiven Effekte unter anderem auf dieVersorgungsstandards und Lebensqualität der Betroffenen. Das PNM+nimmt dies als Anlass und Vorbild, in regional abgewandelterKonzeption, auch im Münsterland ein Versorgungsnetz zu etablieren.Wie im ParkinsonNet engagieren sich Experten verschiedensterFachgruppen im PNM+, die sich um das Versorgungsmanagement vonMenschen mit Parkinson kümmern, zum Beispiel Neurologen,Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Logopäden, Pflegende undApotheker.Verbindliche Standards und Lösungen für die PraxisDie Beteiligten wollen gemeinsam verbindliche Standards festlegen."In übersichtlichen und alltagstauglichen Handlungsempfehlungenübersetzen wir die Leitlinien und ergänzende Studiendaten zurTherapie der Patienten für den Versorgungsalltag und finden Lösungenfür die täglichen Probleme", so Apotheker Dr. Olaf Rose. Die erstenHandlungsempfehlungen stehen kurz vor der Fertigstellung. Die Partnerdes PNM+ treffen sich quartalsweise, um aktuelle Themen zudiskutieren und Entscheidungen für weitere Projekte zu treffen. Sohaben sie bereits zwölf interdisziplinäre Arbeitsgruppen zuverschiedenen Themen gebildet.Gemeinsam mit Patienten Lebensqualität verbessernEin wichtiger Aspekt von PNM+: Auch Betroffene sind im Netzwerkengagiert. "Wenn Patienten von Anfang an eingebunden werden, kanneine rechtzeitige, symptomorientierte und nicht zuletztkostenoptimierte Therapie erreicht werden", erklärt Parkinson-PatientRudolf Hege. Diese führe zu einer deutlichen Verbesserung derLebensqualität der Betroffenen und Angehörigen. Das übergeordneteZiel sieht für Hege folgendermaßen aus: "Allen Parkinsonpatienten imMünsterland einheitliche Versorgungsmöglichkeiten auf hohem Niveaubieten."In der ersten Phase wird der Aufbau des Versorgungsnetzes von demforschenden BioPharma-Unternehmen AbbVie Deutschland GmbH & Co. KGunterstützt. "Unser Ziel ist es, die Gesundheit und Lebensqualitätvon Patienten zu verbessern. Die Neurologie ist einer derForschungsschwerpunkte von AbbVie weltweit und insbesondere amdeutschen Standort Ludwigshafen. Wir engagieren uns auch über dieForschung hinaus mit starken Partnern für die Patientenversorgung",erklärt Dr. Patrick Horber, Geschäftsführer von AbbVie Deutschlanddas Engagement von AbbVie bei PNM+.Mit Marianne Koch, Ratsfrau der Stadt Münster und Schirmfrau derdPV-Parkinsonselbsthilfegruppe Münster, beweist auch die Politikbereits Unterstützung: "Parkinson ist in der Gesellschaft wenigbekannt. Aufgrund der immer höheren Lebenserwartungen bekommen immermehr Menschen die Diagnose. Das PNM+ ist ein Vorzeigeprojekt, bei demgemeinsam die Weichen für die beste Lebensqualität für Betroffenegestellt werden. Auch durch mein Ehrenamt als Vorsitzende derKommission zur Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungenweiß ich, dass die Realität häufig anders aussieht." Weiteregemeinsame Gespräche mit Vertretern auf Landes- und Bundesebene sindin Planung.Über PMN+Das Parkinsonnetz Münsterland+ (PNM+) ist ein Zusammenschlussverschiedenster Akteure in der Region Münsterland und Osnabrück - mitdem Ziel, die Versorgung von Menschen mit Parkinson zu verbessern.Beteiligt sind Neurologen aus Akut- undRehabilitationskliniken,niedergelassene Haus- und Fachärzte,Physiotherapeuten, Logopäden, Ergotherapeuten, Apotheker, Betroffene,Angehörige, Parkinson-Nurses, Parkinson-Assistenten, Krankenpflegersowie Unternehmen aus der Industrie. Im Zentrum stehen die Vernetzungsowie ein enger Austausch zwischen den Akteuren sowie der Aufbau vonparkinsonspezifischem Wissen innerhalb sich bildenderinterdisziplinärer Versorgungsteams.Über AbbVie DeutschlandAbbVie (NYSE:ABBV) ist ein globales, forschendesBioPharma-Unternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Therapienfür einige der komplexesten und schwerwiegendsten Erkrankungen derWelt verschrieben hat. Mission des Unternehmens ist es, mit seinerExpertise, seinen engagierten Mitarbeitern und seinemInnovationsanspruch die Behandlungsmöglichkeiten in vierTherapiegebieten deutlich zu verbessern: Immunologie, Onkologie,Virologie und Neurowissenschaften. In mehr als 75 Ländern arbeitenAbbVie-Mitarbeiter jeden Tag daran, die Gesundheitsversorgung fürMenschen auf der ganzen Welt voranzutreiben.In Deutschland ist AbbVie an seinem Hauptsitz in Wiesbaden undseinem Forschungs- und Produktionsstandort in Ludwigshafen vertreten.Insgesamt beschäftigt AbbVie Deutschland rund 2.600 Mitarbeiter.Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.abbvie.comund www.abbvie.de. Folgen Sie @abbvie_de auf Twitter oder besuchenSie unsere Profile auf Facebook oder LinkedIn.Pressekontakt:AbbVie Deutschland GmbH & Co. KGCarolin CrockettCorporate Communication ManagerT: +49 172 866 1759E-Mail: carolin.crockett@abbvie.comOriginal-Content von: AbbVie Deutschland GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell