München (ots) - Der Internetauftritt zur Initiative "Justiz und Medien -konsequent gegen Hass" ist jetzt online. Unter www.konsequent-gegen-hass.de sindalle Informationen und Kontakte rund um das Projekt zu finden.Justizminister Georg Eisenreich und der Präsident der Bayerischen Landeszentralefür neue Medien (BLM), Siegfried Schneider, hatten die gemeinsame Initiative desBayerischen Justizministeriums und der Landeszentrale Ende letzten Jahresoffiziell gestartet. Seitdem können sich Medienunternehmen in einem einfachenund effizienten Verfahren mit einer Prüfbitte oder Strafanzeige an die Justizwenden - zum Beispiel wegen volksverhetzender Kommentare und anderer strafbarerInhalte wie Bedrohungen oder Hate Speech auf den von ihnen betriebenenPlattformen. Ansprechpartner ist die Staatsanwaltschaft München I. Durch denKontakt zur Staatsanwaltschaft München I und den Zugang zu dem Online-Verfahrenkönnen Medienhäuser bei Hasskommentaren auf ihren Plattformen rasch reagieren.Mehr als 100 Medienunternehmen unterstützen die Initiative aktuell mit ihremLogo. Mehr als 65 davon beteiligen sich bereits aktiv an dem Projekt und habenbei der Staatsanwaltschaft Ansprechpartner benannt. Sie erhalten einen Zugang zudem Online-Verfahren und können Prüfbitten direkt hochladen und derStaatsanwaltschaft melden.Über den neuen Internetauftritt können sich interessierte neue Partner ganzeinfach der Initiative anschließen. Beteiligte Unternehmen bekommen in eineminternen Bereich weitere Informationen wie beispielsweise Schulungsunterlagen.Bisher haben vier Schulungen bei der Staatsanwaltschaft München I stattgefunden,weitere sind im Frühjahr in München und Nürnberg geplant.Justizminister Georg Eisenreich: "Im Internet hat sich etwas zusammengebraut,das eine Gefahr für unsere Demokratie darstellt. Wer die Meinungsfreiheitschützen will, muss strafbaren Hass bekämpfen. Denn Hass im Netz unterdrückt dieMeinungsfreiheit anderer und vergiftet das gesellschaftliche Klima. Es freutmich sehr, dass unser Vorstoß 'Erst anzeigen, dann löschen' bei den Medien aufso breite Resonanz stößt. Das Projekt ist ein wichtiger Schritt, um Hass im Netzerfolgreich zu bekämpfen."BLM-Präsident Siegfried Schneider: "Hasskommentare sind kein Kavaliersdelikt.Und sie fallen nicht unter das hohe Gut der Meinungsfreiheit. Ganz im Gegenteil- sie sind strafbar. Deshalb ist löschen allein nicht die Lösung. Die Tätermüssen konsequent verfolgt werden. Ich freue mich, dass das zahlreicheMedienhäuser im Freistaat genauso sehen und hoffe auf weitere Unterstützer. Jemehr mitwirken, desto größer ist auch die präventive Signalwirkung derInitiative."Pressekontakt:Bayerische Landeszentrale für neue MedienStefanie RegerPressesprecherinTel.: (089) 63808-315stefanie.reger@blm.deBayerisches Staatsministerium der JustizUlrike RoiderPressesprecherinTel.: (089) 5597-3111presse@stmj.bayern.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/62483/4535078OTS: BLM Bayerische Landeszentrale für neue MedienOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuell