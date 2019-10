München (ots) -Konsequent gegen Hass und Hetze im Netz: Neues Projekt der BLM unddes Bayerischen Staatsministeriums der Justiz ermöglicht ab soforteffiziente Täterverfolgung.Bayerns Justizminister Georg Eisenreich und der Präsident derBayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) Siegfried Schneiderhaben heute in München gemeinsam das Startsignal für die Initiative"Justiz und Medien - konsequent gegen Hass" gegeben und einenentsprechenden Kooperationsvertrag unterzeichnet. Dabei waren auchzahlreiche Vertreter von Medienunternehmen, die das Projektunterstützen - darunter der Informationsdirektor des BayerischenRundfunks Thomas Hinrichs und der Geschäftsführer des VerbandsBayerischer Zeitungsverleger Dr. Markus B. Rick. Der LeitendeOberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft München I Hans Kornprobsterklärte die Vorgehensweise bei der Bearbeitung der Prüfbitten.Ab sofort können Medienunternehmen in einem einfachen undeffizienten Verfahren leichter Strafanzeige zum Beispiel wegenvolksverhetzender Kommentare und anderer strafbarer Inhalte wieBedrohungen oder Hate Speech auf den von ihnen betriebenenPlattformen erstatten. Statt wie bisher schriftlich und unterBeifügung von Datenträgern oder Ausdrucken Anzeige zu erstatten,sollen die Medienhäuser künftig Hasspostings über ein Online-Formularmit Upload-Möglichkeit für Anhänge unmittelbar an dieStaatsanwaltschaft übermitteln können. Zentraler Ansprechpartner fürdie Redaktionen in Bayern ist die Staatsanwaltschaft München I, diedas neue Verfahren zur rechtlichen und technischen Bearbeitung derPrüfbitte etabliert hat.Georg Eisenreich, bayerischer Staatsminister der Justiz: "DieBekämpfung von Extremismus und von Hass im Netz gehören für michzusammen. Aus Hass im Netz kann schnell reale Gewalt werden. Wirmüssen eingreifen, bevor aus Worten Taten werden. Unser Rechtsstaatmuss auch im Internet stark sein. Ich sage klar: Freiheit imInternet, ja - aber keine rechtsfreien Räume. Mit unserem Projektschaffen wir einen neuen Weg der Zusammenarbeit zwischen Justiz undMedien. Es freut mich sehr, dass unser Vorstoß 'Erst anzeigen, dannlöschen' bei den Medien auf so breite Resonanz gestoßen ist. DasProjekt ist ein wichtiger Schritt, um Hass im Netz erfolgreich zubekämpfen. Denn wer im Internet Hate Speech verbreitet, darf nichtstraffrei davonkommen."Siegfried Schneider, Präsident der BLM: "Mit unserem neuen Projektsetzen wir ein wichtiges Zeichen für Meinungsfreiheit und gegen Hass,Antisemitismus und Volksverhetzung im Netz. Hasskommentare sind keinKavaliersdelikt und fallen auch nicht unter das hohe Gut derMeinungsfreiheit. Ganz im Gegenteil - sie sind strafbar. Deshalb istlöschen allein nicht die Lösung. Die Täter müssen konsequent verfolgtwerden." Die Landeszentrale nehme mit ihrem Engagement für "Justizund Medien - konsequent gegen Hass" nicht zuletzt die besondereVerantwortung gegenüber den Anbietern der privaten Radio- undTV-Sender wahr.Thomas Hinrichs, Informationsdirektor des Bayerischen Rundfunks:"Der BR fühlt sich verpflichtet, auf die Achtung der Regelungen zurMeinungs- und Pressefreiheit zu dringen und stellt seine Abläufedarauf ein, eine eindeutige Antwort auf Hass und Hetze im Netz zugeben."Dr. Markus B. Rick, Geschäftsführer des Verbands BayerischerZeitungsverleger: "Der Kampf gegen Hass im Netz ist einegesamtgesellschaftliche Aufgabe, der sich die Zeitungen in besondererWeise verpflichtet fühlen. Sie stehen für das Prinzip derverantwortlichen Absenderschaft, für faktenbasierte und recherchierteBerichterstattung. Wer unsere beruflichen und ethischen Grundsätzemit Füßen tritt, hat in unseren Internet-Foren nichts verloren."Die BLM arbeitet aktuell gemeinsam mit dem Justizministerium ander Öffentlichkeitsarbeit und der Webseite für die Initiative.Neben der BLM und dem Bayerischen Staatsministerium für Justizbeteiligen sich bereits über 60 Unterstützer aus den Bereichen Print,Fernsehen und Hörfunk (Bayerischer Rundfunk und private Anbieter) inBayern.Pressekontakt:Stefanie RegerPressesprecherinBayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM)Tel.: (089) 638 08-315stefanie.reger@blm.deUlrike RoiderPressesprecherinBayerisches Staatsministerium der JustizTel.: (089) 5597-3111presse@stmj.bayern.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuell