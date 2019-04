Münster (ots) -Mit Wasserstoff die Energiewende voranbringen, das ist das Zielder Initiative GET H2, in der sich die Unternehmen RWE Generation SE,Siemens, ENERTRAG, die Stadtwerke Lingen, Hydrogenious Technologies,Nowega sowie das Forschungszentrum Jülich und das IKEM - Institutfür Klimaschutz, Energie und Mobilität jetzt zusammengeschlossenhaben. Als erstes Teilprojekt planen die Partner den Aufbau einerWasserstoffinfrastruktur im Emsland, die entlang der gesamtenWertschöpfungskette die Sektoren Energie, Industrie, Verkehr undWärme verbindet. Kernelemente sind die Errichtung einer Power-to-GasAnlage mit einer Leistung von 105 MW, die Strom aus Windkraft in"grünen Wasserstoff" umwandelt, Transport und Speicherung des reinenWasserstoffs in bestehenden Infrastrukturen sowie die Nutzung desWasserstoffs.Mit diesem ersten Projekt nehmen die Unternehmen amIdeenwettbewerb des Bundeswirtschaftsministeriums "Reallabore derEnergiewende" teil. Eine Projektskizze haben sie am 5. April beimBundeswirtschaftsministerium eingereicht. Mit einer Entscheidungdarüber ist bis Ende Juni zu rechnen. In zwei Jahren wollen dieUnternehmen in die konkrete Umsetzung des Projektes gehen."Erneuerbare Energien, Strom- und Gasnetze, Gasspeicher sowie diekonventionelle Flüssigkraftstoffinfrastruktur bis hin zu denAbnehmern von Wasserstoff und Abwärme in der chemischen Industrie:Das alles gibt es schon in der Region, so dass ideale Voraussetzungenfür diese innovative Technologie und eine schnelle Projektumsetzunggegeben sind. In Lingen können wir die gesamte Wertschöpfungskette imindustriellen Maßstab demonstrieren und haben durch die vorhandeneInfrastruktur erhebliches Synergiepotenzial," erläutert Roger Miesen,Vorstandsvorsitzender der RWE Generation.Wasserstoff ist ein wichtiger Zukunftsbaustein für eineerfolgreiche Energiewende. Eine Schlüsselrolle kommt dabei derElektrolyse auf Basis von erneuerbaren Energien zu. Strom aus Windund Sonne wird bei der Aufspaltung von Wasser zu "grünemWasserstoff", einem Energieträger, der wesentlich dazu beitragenkann, die CO2-Emissionen auch weit über den Stromsektor hinausdeutlich zu senken. Für energieintensive Branchen wie dieStahlindustrie und die chemische Industrie kann Wasserstoff einentscheidender Schritt in Richtung Klimaverträglichkeit sein. Darüberhinaus erschließt Wasserstoff die Möglichkeit, auch große Mengenerneuerbarer Energien in den vorhandenen Kavernenspeichern zu lagern."Entscheidend ist jetzt, die Technik nicht nur in kleinenF&E-Projekten zu erproben, sondern sie auch mit größeren Projekten ineinem ganzheitlichen Ansatz zur Serienreife zu bringen. Hierzu wollenwir mit unserem Projekt einen wesentlichen Beitrag leisten.Anknüpfend an das vorhandene Leitungsnetz hat das Projekt dasPotenzial, den Startschuss für eine Wasserstoffinfrastruktur fürNiedersachsen und NRW zu geben, die für eine deutschland- undeuropaweite Wasserstoffinfrastruktur entscheidende Impulse setzenkann", beschreibt Jörg Müller, Geschäftsführer von ENERTRAG, dieweitere Zukunftsperspektive."Dies ist ein weltweit einzigartiges Vorhaben, einen Weg zurSektorkopplung mit grünem Wasserstoff im großtechnischen Maßstabaufzuzeigen. Besonders die sinnvolle Nutzung vorhandenerInfrastrukturen sowie die Rückverstromung von 100% Wasserstoff ineiner Gasturbine der 60 MW Klasse machen dies auch für dieStromerzeugung zu einem einzigartigen Vorzeigeprojekt", ergänzt Prof.Dr. Thomas Thiemann, Leiter des Energy Transition Teams von Siemens.Die Realisierung des Projektes steht unter dem Vorbehalt derWirtschaftlichkeit.Get H2 Projektpartner:RWE Generation SE Die RWE Generation SE, Essen, verantwortetinnerhalb des RWE Konzerns die Stromerzeugung mit Gas, Steinkohle,Wasserkraft und Biomasse. Das Unternehmen vereint unter seinem Dachdie Expertise von etwa 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern inDeutschland, Großbritannien, den Niederlanden und der Türkei.Gemeinsam betreiben sie Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von rund25 Gigawatt. Die Anlagen tragen mit ihrer gesicherten und flexiblenLeistung dazu bei, dass die Versorgung im europäischen Stromnetz auchbei stetig wachsendem Beitrag der von Natur aus volatilenerneuerbaren Energien jederzeit zuverlässig funktioniert.SiemensSiemens Gas and Power (GP) ist globaler Vorreiter imEnergiebereich und adressiert gemeinsam mit seinen Kunden die sichweiter entwickelnden Anforderungen von Industrie und Gesellschaft. GPdeckt ein breites Spektrum von Kompetenzen über die vollständigeEnergiewertschöpfungskette ab und bietet ein umfassendes Portfoliofür Energieversorger, unabhängige Stromerzeuger, Betreiber vonÜbertragungsnetzen sowie die Öl- und Gasindustrie. Mit seinenProdukten, Lösungen und Dienstleistungen adressiert Siemens Gas andPower die Gewinnung, Verarbeitung und den Transport von Öl und Gassowie die Stromerzeugung in zentralen und dezentralenWärmekraftwerken und die Stromübertragung. Siemens Gas and Power hatseinen Sitz in Houston, USA. Mit über 64.000 Mitarbeitern ist GP inmehr als 80 Ländern weltweit vertreten und behauptet sich seit über150 Jahren erfolgreich als Technologieführer für die Energiesystemevon heute und morgen.ENERTRAGENERTRAG erbringt alle Dienstleistungen rund um erneuerbareEnergien. Wir führen Strom, Wärme und Mobilität in allenLebensbereichen effizient zusammen. Als Energieerzeuger mit einerJahresproduktion von 1,5 TWh im Bestand und einem Servicenetzwerk mitüber 1120 Windenergieanlagen wissen wir dabei auch aus eigenerErfahrung, was für unseren Kunden wichtig ist. Mit über zweiJahrzehnten Erfahrung in Europa vereinen unsere rund 540 Mitarbeiteralle Kompetenzen, die für erfolgreichen Betrieb und effizienteInstandhaltung, aber auch für eine bürgernahe Planung undzuverlässigen Bau von Energieanlagen und Netzen bis hin zu komplettenVerbundkraftwerken erforderlich sind. Wir sind immer eine Energievoraus - sei es bei Sektorkopplung, Beteiligungsmodellen oderbedarfsgerechter Nachtkennzeichung.Stadtwerke LingenDie Stadtwerke Lingen GmbH ist ein regionaler Energieversorger mitden Sparten Strom, Gas Wasser und Wärme. Wir versorgen rund 62.000Einwohner mit Energie. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Betrieb einesBürgerwindparks und eigener Windkraftanlagen in Niedersachsen. Wirsind Dienstleister für unsere Kunden und garantierenVersorgungssicherheit. Mit der Energiewende sind der Klimaschutz unddie Sektorkopplung für uns erklärtes Ziel.Hydrogenious TechnologiesDie Hydrogenious Technologies GmbH ist weltweit führend auf demGebiet der Wasserstoffspeichertechnologien auf Basis flüssigerorganischer Wasserstoffträger (LOHC) und baut Anlagen für dieWasserstofflogistikindustrie und Wasserstofftankstellen. Die LOHCTechnologie erlaubt es, für Wasserstofflagerung und -transport dieInfrastruktur für herkömmliche Flüssigkraftstoffe zu benutzen.Hydrogenious Technologies wurde 2013 als Spin-off derFriedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg gegründet. Dank derInvestitionen von AP Ventures und Partnerschaften mit Unternehmen wieFramatome, Clariant, Sasol und MAN verfügt Hydrogenious Technologiesüber eine Fülle von wirtschaftlichen und strategischen Ressourcen.Das Unternehmen mit Sitz in Erlangen beschäftigt 65 Mitarbeiter.Nowega GmbHDie Nowega GmbH ist ein Fernleitungsnetzbetreiber mit Sitz inMünster. Das Tochterunternehmen der Erdgas Münster GmbH betreibt,wartet und vermarktet rund 1.500 Kilometer Gashochdruckleitungen. DasLeitungsnetz erstreckt sich von der niederländischen Grenze querdurch Niedersachsen und Teile Nordrhein-Westfalens bis in dasWendland und ist Teil der innereuropäischen Transportwege für Erdgas.Forschungszentrum JülichDas Forschungszentrum Jülich leistet wirksame Beiträge zur Lösunggroßer gesellschaftlicher Herausforderungen in den BereichenInformation, Energie und Bioökonomie. Mit rund 5.900 Mitarbeiterinnenund Mitarbeitern und jährlich etwa 800 Gastwissenschaftler aus mehrals 75 Ländern gehört es zu den großen interdisziplinärenForschungszentren Europas.Das IEK-3 verfügt mit mehr als 100 Mitarbeitern über diewissenschaftlich-technischen Kernkompetenzen Elektrochemie undEnergieverfahrenstechnik sowie Systemanalyse. Mitanwendungsorientierter Zielausrichtung erforscht und entwickelt dasIEK-3 Brennstoffzellen, Brenngaserzeugungssysteme, Gastrennmembranen,Wasserelektrolyseure und Batterien. Dies beinhaltet die Modellierung,Realisierung, experimentelle Untersuchung und systemanalytischeBetrachtung der Energiesysteme, deren Komponenten sowieelektrochemischer Vorgänge und verfahrenstechnischerProzessführungen.IKEM - Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität e.V.Das IKEM - Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität e.V.mit Sitz in Berlin, Greifswald und Stuttgart besteht seit November2009 als gemeinnütziges und unabhängiges Forschungsinstitut und istanerkannte Nichtregierungsorganisation bei den Vereinten Nationen. AmIKEM forschen rund 50 Wissenschaftler_innen zu den wichtigsten Fragender Energie- und Mobilitätswende, wobei das Hauptaugenmerk auf denWechselwirkungen zwischen Regulatorik, Klimaschutz und Ökonomieliegt. 