Initiative Erdgasmobilität begrüßt heutigen Kabinettsbeschluss zur Energiesteuerermäßigung

Berlin (ots) -- Allianz aus Energie- und Verkehrswirtschaft: Energiesteuergesetzwar lange erwartet, nun muss es zügig verabschiedet werdenDie von der Deutschen Energie-Agentur (dena) koordinierteInitiative Erdgasmobilität und die LNG-Taskforce begrüßen dieVerlängerung der Energiesteuerermäßigung für Erdgas und Biomethan alsKraftstoff bis Ende 2026. Mit seiner Entscheidung hat dasBundeskabinett eine Perspektive für die dringend notwendigePlanungssicherheit im Markt für komprimiertes Erdgas (CompressedNatural Gas, CNG) und Flüssigerdgas (Liquefied Natural Gas, LNG) über2018 hinaus geschaffen. Nun sollten Parlament und Bundesrat dasEnergiesteuergesetz zügig beschließen, um für weitere Investitionenin den Markt für alternative Kraftstoffe zu sorgen."Der Beschluss ist ein viel zu spätes, aber dennoch wichtigesSignal für die Verbraucher und eine bedeutende Voraussetzung fürweitere Investitionen in Erdgasfahrzeuge sowie den Ausbau vonInfrastruktur", sagt Andreas Kuhlmann, Vorsitzender derdena-Geschäftsführung. "Natürlich wäre eine Fortführung desderzeitigen Steuersatzes bis 2026 noch besser für diePlanungssicherheit der Unternehmen gewesen. Damit die Anteile vonErdgas und Biomethan als alternative Kraftstoffe im Straßenverkehrrasch steigen, bedarf es daher weiterer flankierender Maßnahmen, diedie Umwelt- und Klimavorteile dieser Kraftstoffe belohnen und eineTrendwende bei den CO2-Emissionen des Verkehrssektors unterstützen."Die Initiative Erdgasmobilität ist vorsichtig optimistisch, dasses nun trotz der erheblichen Verspätungen noch gelingen kann, denMarkthochlauf von CNG und LNG zu stabilisieren. Derzeit liegt derAnteil von Erdgas und Biomethan am Kraftstoffabsatz lediglich beietwa 0,35 Prozent. Nach Einschätzung der Initiative würde sich dieMarktentwicklung ab einem Anteil von vier Prozent selbst tragen. Ohneeine ambitionierte, technologieoffene Politik zur Stärkungalternativer Antriebe und Kraftstoffe ist diese Zielmarke aberwahrscheinlich nicht vor 2026 erreichbar.Neben den niedrigen Preisen für Diesel und Benzin hatte dieUngewissheit über die geplante Verlängerung derEnergiesteuerermäßigung in den vergangenen zwei Jahren zu einemRückgang des Erdgas-Fahrzeugabsatzes und der Erdgas-Tankstellengeführt. Das angestrebte Ziel der Bundesregierung ist jedoch, denErdgas- und Biomethananteil bis 2020 auf vier Prozent zu steigern.Die EU-Richtlinie über den Ausbau der Infrastruktur für alternativeKraftstoffe (2014/94/EU) verlangt darüber hinaus den Aufbau einerMindestinfrastruktur für CNG und LNG bis 2020 bzw. 2025 in allenMitgliedstaaten der EU.Umweltvorteile von Erdgas und BiomethanAls Kraftstoffe bieten Biomethan und Erdgas eine technischausgereifte und wirtschaftlich attraktive Alternative, um dieEmissionen im Verkehr kurzfristig zu reduzieren. Der derzeitigeKraftstoffmix hat eine Beimischungsquote an abfall- undreststoffbasiertem Biomethan von knapp 20 Prozent und reduziert dieCO2-Emissionen im Vergleich zu Benzin um mehr als 30 Prozent, imVergleich zu Diesel um rund 20 Prozent. Der Ausstoß von Stickoxid istum bis zu 90 Prozent niedriger als bei Dieselfahrzeugen. DieLärmemissionen von Erdgas-Schwerlastfahrzeugen liegen gut 50 Prozentunter denen vergleichbarer Dieselfahrzeuge. Damit sind mit Erdgas undBiomethan betriebene Fahrzeuge heute die wettbewerbsfähigstenAlternativen, um die lokale Schadstoffbelastung deutlich zureduzieren.Die Initiative ErdgasmobilitätNeben Kundenorganisationen vereint die Initiative Erdgasmobilitätnamhafte Unternehmen des Energie- und Verkehrssektors entlang dergesamten Wertschöpfungskette. Sie steht unter der Schirmherrschaftdes Bundesverkehrsministeriums und wird durch die dena koordiniert.Die Initiative unterstützt das Ziel der Bundesregierung, den Anteilvon CNG und LNG im Verkehrssektor zu erhöhen. Dafür bündelt sie diePosition der beteiligten Unternehmen und Branchen, bereitetInformationen auf und entwickelt Handlungsempfehlungen. Im Rahmen derInitiative haben die dena, der Deutsche Verein des Gas- undWasserfaches (DVGW) und die Brancheninitiative Zukunft ERDGAS Ende2015 zusätzlich die LNG-Taskforce zur Einführung von Flüssigerdgasgestartet, um gezielt LNG im Straßenverkehr voranzubringen.Weitere Informationen zur Initiative Erdgasmobilität unterwww.erdgasmobilitaet.infoPressekontakt:Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Ute Kissling-Brenner,Chausseestraße 128 a, 10115 BerlinTel: +49 (0)30 72 61 65-798, Fax: +49 (0)30 72 61 65-699,E-Mail: Kissling-Brenner@dena.de, Internet: www.dena.deOriginal-Content von: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), übermittelt durch news aktuell