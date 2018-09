"Inhaltliche Grundlage unklar" - Kevin Kühnert im "Küchenkabinett" über Wagenknechts Sammlungsbewegung "Aufstehen"

Berlin (ots) -"Ich weiß bis heute nicht, was die inhaltliche Grundlage dieserSammlungsbewegung eigentlich sein soll", kritisierte Juso-Chef KevinKühnert das Politik-Projekt "Aufstehen" von Sahra Wagenknecht in derOnline-Talkshow "Küchenkabinett". Hier diskutierte er mit derBundesvorsitzenden der Julis, Ria Schröder. Die Folge ist jetztonline verfügbar.Über ihre Vorstellung von Zusammenleben, Politik und Zukunft inDeutschland haben der Chef der Jusos, Kevin Kühnert, und dieBundesvorsitzende der Jungen Liberalen (Julis), Ria Schröder, in derzweiten Folge der Online-Politik-Talkshow "Küchenkabinett"diskutiert. Die Diskussion kam auch auf die neue linke Sammelbewegung"Aufstehen" um Sahra Wagenknecht zu sprechen. Es sei bemerkenswert,zu etwas aufzurufen, bei dem unklar sei, was eigentlich dahinterstecke, so Kühnert. Eine Unterstützung seinerseits seiunwahrscheinlich, teilte er mit.Die knapp einstündige "Küchenkabinett"-Folge ist online verfügbarauf der Website des Magazins Cicero unter: http://ots.de/S7JD0lMit Blick auf den Bundestag und andere Orte des Politikbetriebsverwies Kühnert darauf, dass derzeit nicht gewährleistet sei, dasshier alle Teile der Gesellschaft vertreten seien: "Ich stelle mir dieFrage, wie repräsentativ unsere repräsentative Demokratie eigentlichnoch ist. Da ist die Frage des Alters nur ein Beispiel von ganzvielen." So sei die digital aufgewachsene Generation der "DigitalNatives", die inzwischen auch einen Teil des Arbeitsmarktes ausmache,in der Politik kaum sichtbar.Der Druck auf die Parteien, für Demokratie einzustehen, habe sicherhöht. "Wir kommen zwar aus einer Zeit, in der der Druck nicht sogroß war, für die Demokratie aktiv und wehrhaft zu sein", erinnertesich Ria Schröder. Dies habe sich geändert: "Das ist etwas, was immerwieder passieren muss und wo wir im Moment eine starke Notwendigkeitsehen", so die Julis-Bundesvorsitzende. Mit Moderator ChristophMinhoff sprachen die Nachwuchspolitiker zudem über sich wandelndeWertvorstellungen, wie die Abkehr der Generation Y vom Materialismussowie über die Gesetzmäßigkeiten des Mediensystems, auch mit Blickauf den medialen "Hype" um Jusos-Chef Kühnert.Das "Küchenkabinett" hat der Spitzenverband der DeutschenLebensmittelwirtschaft BLL in Kooperation mit dem Magazin Cicero alsneues Talk-Format gestartet, das gleichermaßen einen Fokus auf diepolitische Kultur und die Esskultur legt. In der Web-Talkshow treffensich Politiker und andere Persönlichkeiten, um die Kultur des gutenEssens, des politischen Meinungsstreits und des niveauvollenGesprächs zu feiern. Den passenden Rahmen für den Talk bildet eingeschmackvolles Dinner, zubereitet von Spitzenkoch Markus Herbicht imehemaligen Schmelzwerk in den Sarotti-Höfen in Berlin-Kreuzberg. DieVideos erscheinen auf der Website und dem YouTube-Kanal des Cicero.In der ersten Folge, die im Mai 2018 erschienen war, waren DietmarBartsch (Die Linke) und Peter Ramsauer (CSU) zu Gast.Pressekontakt:Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V. (BLL)Manon Struck-PacynaBLL-ÖffentlichkeitsarbeitTel.: +49 30 206143-127, Fax: +49 30 206143-227E-Mail: mstruck@bll.de, Web: https://www.bll.deTwitter: https://twitter.com/BLL_de, Facebook:https://www.facebook.com/BLL.deOriginal-Content von: BLL - Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V., übermittelt durch news aktuell