Inhalation mit dem Respimat® - einfach für COPD- und Asthma-Patienten[1]

Ingelheim (ots) -- Online-Befragung zeigt: 87 % der Anwender empfanden ihrenInhalator als einfach oder sehr einfach.[1]- Besonders die Gruppe der über 60-Jährigen bewertete dieInhalation mit dem Respimat® als sehr einfach.- Inhalator-Schulung erhöhte Zufriedenheit der Patienten weiterNeben Asthma zählt die Lungenkrankheit COPD (chronisch obstruktiveLungenerkrankung) zu den häufigsten Erkrankungen der Atemwege. Alleinin Deutschland leidet jeder Achte der über 40-Jährigen daran.[2] Nacheiner Diagnose werden diese chronischen Erkrankungen häufig mitArzneimitteln behandelt, die inhaliert werden müssen. Dazu steht eineVielzahl verschiedener Inhalatoren zur Verfügung. Die Inhalatoren undihre Handhabung unterscheiden sich teilweise stark, dabei ist einekorrekte Anwendung entscheidend für den Behandlungserfolg.Unabhängig davon, ob Betroffene an COPD oder Asthma leiden: Mitdem Inhalator Respimat® kommen Patienten sehr gut zurecht. Dieszeigte eine Online-Befragung unter Respimat®-Anwendern von BoehringerIngelheim in Kooperation mit dem unabhängigen MarktforschungsinstitutIpsos. Patienten im Alter von 18 bis über 65 Jahren wurden imFrühjahr 2017 zu verschiedenen Aspekten der Handhabung und Verwendungdes Respimat® befragt. 87 % der insgesamt 101 Teilnehmer beurteiltenden Respimat® insgesamt als einfach oder sogar als sehr einfach. Beigezielten Fragen zur Einfachheit der täglichen Anwendung und derInhalation ergaben sich für diese Aspekte mit 84 % bzw. 86 %ebenfalls sehr hohe Zufriedenheitswerte.Alle Befragten litten an einer Lungenerkrankung - am häufigstenwurden mit 63 % eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)und Asthma (59 %)* genannt. Insbesondere ältere Respimat®-Verwenderschätzten dessen Vorzüge - alle COPD-Patienten über 60 Jahrebewerteten die Anwendung und Inhalation als einfach oder sehreinfach. 87 % von ihnen konnten mit dem Respimat® auch an Tagen gutinhalieren, an denen sie schlecht Luft bekamen.Praktische Aspekte des Respimat® werden ebenfalls wertgeschätzt:Die große Mehrheit der Patienten fand den optischen Hinweis auf dieverbleibende Anzahl von Inhalationen nützlich oder sehr nützlich. Dieeinmalige Vorbereitung vor der ersten Anwendung des Respimat® stelltekeine Hürde dar: 80 % beurteilten sie als einfach oder sehr einfach -unter den COPD-Patienten sogar 87 %. Sie waren auch in dieserBefragung im Schnitt deutlich älter als die Asthma-Patienten - diesunterstreicht, dass Betroffene bis hinein ins höhere Alter mit demRespimat® gut zurechtkommen können.Schulung vereinfacht AnwendungWenn die Anwendung des Inhalators so einfach ist, kann man dannauf Schulungen verzichten? Die Antwort darauf ist ein klares Nein!Geschulte Patienten beurteilten den Respimat® als noch einfacher inder Handhabung als ungeschulte. "Eine Schulung auf den Respimat® istleicht durchführbar. Sie vereinfacht die Handhabung und kann dazubeitragen, die Therapie-Compliance zu erhöhen", weiß Dr. CamillaLüttecke-Hecht, Fachärztin für Innere Medizin und Pneumologie inMainz. Die große Mehrheit der Patienten (92 %) dieserOnline-Befragung hatte eine Schulung erhalten - zumeist durch denverordnenden Arzt.HINWEISE FÜR DIE REDAKTION- Weitere Informationen finden Sie auch unter www.copd-aktuell.de.- Mehr über den Respimat® finden Sie hier: www.respimat.de (fürFachkreise)Boehringer IngelheimInnovative Medikamente für Mensch und Tier - dafür steht dasforschende Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim seit mehr als 130Jahren. Boehringer Ingelheim zählt zu den 20 führenden Unternehmender Branche und ist bis heute in Familienbesitz. Für die dreiGeschäftsbereiche Humanpharmazeutika, Tiergesundheit undbiopharmazeutische Auftragsproduktion schaffen rund 50.000Mitarbeiter tagtäglich Werte durch Innovation. Im Jahr 2016erwirtschaftete Boehringer Ingelheim Umsatzerlöse von rund 15,9Milliarden Euro. Die Aufwendungen für Forschung & Entwicklungentsprechen mit mehr als drei Milliarden Euro 19,6 Prozent derUmsatzerlöse.Für Boehringer Ingelheim ist es selbstverständlich,gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Daher engagiert sichdas Unternehmen in sozialen Projekten wie zum Beispiel in derInitiative "Making More Health". Darüber hinaus fördert BoehringerIngelheim aktiv die Vielfalt in der Belegschaft und profitiert vonden unterschiedlichen Erfahrungen und Fähigkeiten der Mitarbeiter.Bei allen Aktivitäten des Unternehmens stehen zudem der Schutz undErhalt der Umwelt im Fokus.Weitere Informationen zu Boehringer Ingelheim finden Sie unterwww.boehringer-ingelheim.de und in unserem Unternehmensbericht:http://unternehmensbericht.boehringer-ingelheim.de.* Mehrfachnennung möglichReferenzen[1] Ipsos, Zufriedenheitsstudie bei Respimat®-Anwendern,Online-Befragung, 30. Mai bis 06. Juni 2017.[2] H Geldmacher, K Urbanski, A Herbst et al. COPD-Prävalenz inDeutschland - Ergebnisse der BOLD Studie -. Pneumologie 2007; 61 -V199.Pressekontakt:Carolin GrobPresse Kontakt - Atemwegserkrankungen, COPDMedia + PRpresse@boehringer-ingelheim.deTelefon +49 6132 77 182603Mobil +49 151 68 967 517Original-Content von: Boehringer Ingelheim GmbH, übermittelt durch news aktuell