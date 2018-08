Inhaberwechsel bei der LOGOCOS Naturkosmetik AG / L'Oréal wird neuer Eigentümer des Naturkosmetik-Pioniers werden

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

Salzhemmendorf (ots) - Die LOGOCOS Naturkosmetik AG gibt bekannt,dass eine Vereinbarung unterzeichnet worden ist, mit der die Weichenfür einen Inhaberwechsel bei der LOGOCOS AG gestellt wurden. NeuerEigentümer von LOGOCOS wird L'Oréal werden, derzeit der weltweitgrößte Kosmetikhersteller. "Diese Transaktion ermöglicht es denLOGOCOS-Marken, den Herausforderungen des sich wandelndenNaturkosmetikmarktes selbstbewusst zu begegnen und ihreSpitzenpositionen weiter auszubauen", so ein Sprecher der bisherigenEigentümer.Als Pionier der Naturkosmetik vertraut LOGOCOS seit 40 Jahrenkonsequent auf die sanfte Kraft der Pflanzen. Aus stetiger intensiverForschung und Entwicklung ist ein erfolgreiches Komplettsortiment annachhaltiger Naturkosmetik entstanden. Zu LOGOCOS zählen die MarkenLOGONA, SANTE, Heliotrop, Fitne und 'Ihre Klassiker' mitPflegeprodukten für Gesicht und Körper, hochwertigen Best-AgingProdukten, einem kompletten Make-up-Sortiment, wirksamer Haarpflege,einer breiten Auswahl an natürlichen Pflanzenhaarfarben undausgewählten Gesundheitsprodukten. Nahezu alle Produkte sindbio-zertifiziert und entsprechen somit den strengenQualitätskriterien für zertifizierte Naturkosmetik. Sie enthaltenausschließlich Wirkstoffe auf pflanzlicher Basis sowie wertvolleExtrakte und Öle aus kontrolliert biologischem Anbau.LOGOCOS Naturkosmetik hat seinen Sitz in der Nähe von Hannover undbeschäftigt rund 340 Mitarbeiter. Im Jahr 2017 lag der Umsatz inDeutschland und anderen europäischen Ländern bei 59 Mio. Euro."LOGOCOS bringt die einzigartige Expertise eines weltweitenPioniers der Naturkosmetik in die L'Oréal Gruppe ein", soLOGOCOS-Vorstand Dirk Höfer. "40 Jahre, nachdem der HeilpraktikerHans Hansel im Jahr 1978 den Grundstein der LOGOCOS AG gelegt hat,schlagen wir nun mit dem Eigentümerwechsel ein neuesrichtungweisendes Kapitel einer der größten Erfolgsgeschichten derNaturkosmetik auf."Die Transaktion wird jetzt die üblichen kartellrechtlichenGenehmigungsprozesse durchlaufen.