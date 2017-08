Inhaber von E-2-Visa sind als Franchisenehmer bei Nestlé® Toll House® Café by Chip® willkommen

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Restaurantmarke für Premium-Süßspeisen rollt den roten Teppich fürinfrage kommende Investoren ausDallas (ots/PRNewswire) - Nestlé® Toll House® Café by Chip(http://www.nestlecafe.com/) befindet sich derzeit in einer wichtigenWachstumsphase - im In- und Ausland. Um diese Dynamik noch zuverstärken, wird derzeit das beliebte Bäckereikonzept ausgedehnt,wobei insbesondere Inhaber von E-2-Visa, die nach "leckeren"Investitionsmöglichkeiten im Franchisebereich suchen, willkommensind.Crest Foods, Franchisegeber für die Cafés, sucht im Moment aktivnach geeigneten Kandidaten, die in nahezu sämtlichen Gegenden derVereinigten Staaten und Kanada als Café-Betreiber infrage kommen.Selbst solche Bewerber, die bislang über keine Erfahrungen alsFranchisenehmer haben, werden ermutigt, die Vorteile, die der Besitzeines eigenen Geschäfts mit sich bringt, in ihre Überlegungeneinzubeziehen.Ein E-2-Visum bietet einige bedeutende Vorteile. Ehegatten vonE-2-Investoren und deren Kinder unter 21 Jahren erhalten einE-2-Nachzugsvisum. Unmündige Kinder unter 21 Jahren können in den USAeine Schule ihrer Wahl besuchen und die Inhaber von E-2-Visa habendie Möglichkeit, sich über einen nicht festgelegten Zeitraum hinwegaußerhalb der USA aufzuhalten und mit ihrem gültigen Visum in dasLand auch wieder einzureisen.Crest Foods bietet ein umfassendesFranchise-Unterstützungsprogramm, was beinhaltet:- Standortwahl und Verhandlungen über Pachtverträge- Zuschnitt und Gestaltung des Cafés- Schulische Ausbildung und praktische Ausbildung vor Ort- Unterstützung bei Marketing und Werbung- Beschränkte Rechte bei der Nutzung des Warenzeichens und des Logosvon Nestle?- Nutzung der vertraulichen Rezepturen von Crest Foods- Fortlaufende Unterstützung beim Betrieb und beim MarketingDas Restaurantkonzept für Premium-Süßspeisen baut weltweit auf dergrößten Lebensmittelmarke - Nestlé - auf. Die meisten Cafés servierenfrisches Gebäck, erstklassigen Nescafe® Milano-Kaffee, Eis und einegroße Vielfalt an Köstlichkeiten. Einige Cafés bieten zudem Muffins,Zimtschnecken und Croissants, Feinschmecker-Sandwiches, Crêpes undPaninis als Mittags- und Abendmenü sowie Espresso, Cappuccino undCafé Latte in Barista-Qualität.Weitere Informationen erhalten Sie unter NestleCafe.com(http://www.nestlecafe.com/).Nestlé Toll House Café by Chip® ist eine Café-Marke fürPremium-Süßspeisen und -Bäckereiprodukte, die Kunden mithilfe vonZutaten, edlen Kreationen, erlesenen Geschmacksrichtungen und einerreichen Tradition der allerbesten Nestlé®-Marken einunvergleichliches Erlebnis bietet. Crest Foods Inc., dasFranchise-Unternehmen für Premium-Restaurants, hat seinen Sitz inRichardson, Texas. Das Unternehmen hat derzeit Franchiseverträge mitmehr als 160 Bäckerei-Cafés in den Vereinigten Staaten, in Kanada undim Nahen Osten. Das anpassungsfähige Konzept umfasst Kioske,Standorte in Einkaufszentren und Straßencafés. Der Betrieb wurde vomEntrepreneur-Magazin in die "Franchise 500" aufgenommen.Nestle®, Toll House®, Nescafe®, Milano® und damit verbundenenLogos und Designs sind Warenzeichen der Société des Produits NestléS.A. und Crest Foods Inc. ist berechtigt, diese zu verwenden.Pressekontakt:Ladd BiroChampion Management972.930.9933lbiro@championmgt.comOriginal-Content von: Nestl? Toll House Caf? by Chip, übermittelt durch news aktuell