Ingwer hilft bei Knoblauchfahne (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Nach dem Konsum von Zaziki, Zwiebeln oder Zigaretten schaffen esneben Kaugummi auch diverse Pflanzen, den Atem aufzufrischen. Bewährthat sich zum Beispiel das Zerbeißen von Kaffeebohnen sowie das Kauenvon Kardamomsamen, Kümmelfrüchten oder Wacholderbeeren, wie dasApothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" schreibt. Am besten aber hilftIngwer. Wissenschaftler der Technischen Universität München belegtenin aktuellen Studien, dass nach dem Genuss von Ingwer die Gerucherzeugenden Schwefelverbindungen besonders schnell aus dem Mundverschwinden. Der Grund: Der im Ingwer enthaltene Scharfstoff6-Gingerol erhöht vorübergehend die Produktion eines Speichelenzyms,das Schwefelverbindungen abbaut.Im aktuellen "Diabetes Ratgeber" finden Leserinnen und Leserweitere Tipps, was bei Mundgeruch hilft.