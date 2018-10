Ingredion: Eine Gewinnchance?

Der Ingredion-Schlusskurs wurde am 22.10.2018 an der Heimatbörse New York mit 100,98 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Landwirtschaftliche Produkte".

Nach einem bewährten Schema haben wir Ingredion auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Ingredion investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,48 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Consumer Products einen Mehrertrag in Höhe von 0,27 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Ingredion-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Ingredion vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (139 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 37,65 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 100,98 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Ingredion eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Ingredion-Aktie ein Durchschnitt von 116,01 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 100,98 USD (-12,96 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 102,28 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-1,27 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Ingredion ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Ingredion erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.