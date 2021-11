Ingredion-Aktie: Hebt die Prognose für das Geschäftsjahr 21!

Überblick(NYSE:INGR) meldete für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 21 ein Umsatzwachstum von 17,4% gegenüber dem Vorjahr auf $1,76 Milliarden und übertraf damit den Analystenkonsens von $1,73 Milliarden. Der Umsatz in Nordamerika stieg im Jahresvergleich um 17% auf $1,08 Milliarden, in Südamerika um 16% auf $260 Millionen, in Asien-Pazifik um 18% auf $245 Millionen und in EMEA um 22% auf $175 Millionen. Der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!