Ingolstädter Wack Group weiter auf Expansionskurs / Eröffnung neuer Niederlassungen in Japan und Taiwan (FOTO)

Ingolstadt (ots) -Nachdem das vergangene Jahr als das erfolgreichste seit derGründung des Unternehmens abgeschlossen wurde, setzt die Wack Groupihren Erfolgskurs auch 2018 fort. Die Firma wächst und wächst - auchim Jahr des 43. Geburtstags befindet sich das IngolstädterFamilienunternehmen weiter auf Expansionskurs. Bis Ende Mai stieg derGesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent, wobei ZESTRON,Weltmarktführer in der Präzisionsreinigung für elektronischeBauteile, speziell in Asien überproportional starke Zuwächse von über25 Prozent verzeichnen konnte.Über 40% des gesamten Umsatzes generiert die Unternehmensgruppebereits mit dem Auslandsgeschäft. Tendenz steigend. Angetrieben vondiesen positiven Ergebnissen wird auch zukünftig konsequent in dieseMärkte investiert, wobei der deutsche Markt die Basis für dasKerngeschäft bleibt. Die Kapazitäten in Asien wurden nochmalsausgebaut. Neue Niederlassungen in Japan und Taiwan wurden jüngsteröffnet, um auf die Wünsche und Anforderungen namhafter Kunden ausder Elektronik- und Halbleiterindustrie noch schneller undindividueller eingehen zu können. "Wir versprechen uns von diesenInvestitionen nicht nur eine Umsatzsteigerung. Es geht vor allemdarum, unsere Produktqualität weiter zu verbessern, neue Technologienumzusetzen und damit unserer marktführende Position zu festigen undMarktanteile auszubauen", so Dr. Harald Wack, geschäftsführenderGesellschafter der Wack Group.Grundlage des Erfolgs ist eine Kombination aus gesundem Wachstum,intelligentem Management, ständiger Innovationsbereitschaft und derReinvestition von Gewinnen, die das Unternehmen auf ein solidesFundament stellen. Durch eine Nominierung für den diesjährigen"Grossen Preis des Mittelstands" der Oskar-Patzelt-Stiftung erfährtdas unternehmerische Handeln und Wirken eine besondere Wertschätzung- zumal es die Wack-Group von anfangs insgesamt rund 5.000 Bewerbernaus Deutschland als eines von nur 742 Unternehmen auf die renommierteJury-Liste geschafft hat. Die Unternehmen werden dabei nachWettbewerbskriterien wie Gesamtentwicklung des Unternehmens,Schaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen,Modernisierung und Innovation, Engagement in der Region, Service undKundennähe sowie Marketing durch eine fachkundige Expertenkommissionbeurteilt und schließlich bewertet.UnternehmensinformationDie 1975 von Dr. Oskar K. Wack gegründete und in zweiterGeneration seit 2012 von dessen Sohn Dr. Harald Wack geführte Firmaerwirtschaftet mit 250 Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von rund 50Millionen Euro. Diese in drei Unternehmensbereiche gegliedert.ZESTRON ist als Hersteller von Reinigungsmedien und alsWeltmarktführer, mit eigenen Dependancen in den USA, Japan, China,Malaysia und Südkorea, in der elektronischen Präzisions-Reinigungbekannt. Der Bereich "Consumer" ist in den Segmenten Automobil-,Motorrad- und Fahrradpflege mit den Marken A1, P21-S, CW 1:100, S100und F100 vertreten und hier einer der führenden Anbieter. IdentProhat sich auf die Optimierung von Fertigungsprozessen undintralogistischen Abläufen mittels Auto-ID Technik wie RFID, Barcode,NFC und staplerbasiertem 3D-Tracking (RTLS) spezialisiert. Weltweitsind heute ca. 250 Mitarbeiter in der Unternehmensgruppe beschäftigt,davon rund 140 Personen in der Zentrale in Ingolstadt. Nebenambitionierter Expansionspläne im Ausland wird auch der deutsche Sitzkontinuierlich ausgebaut und gestärkt. Letztlich eine tragende Säuledes Unternehmen s war und ist es bis heute, den Fokus nichtausschließlich auf Rentabilität und Produktivität zu legen, sondernstets auch auf Humanität. Mit Gründung der Anni-Hofmann-Stiftung(www.glioblastom-forschung.com) im Jahr 2012 wird die medizinischeForschung an Glioblastomen unterstützt. Weitere Informationen sinderhältlich unter: www.wack-group.com