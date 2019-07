Ingolstädter Wack Group ist Zukunftsarbeitgeber 2019 / Gewinner des IKOM Award der TU München für nachhaltiges Wirtschaften und gesellschaftliche Verantwortung (FOTO)

Ingolstadt (ots) -Die Wack Group ist einer der fünf Gewinner des IKOM Award 2019 unddarf sich ab sofort "Zukunftsarbeitgeber 2019" nennen. DieAuszeichnung für "ethisches Unternehmertum" wurde Anfang Juni ineinem Festakt an der Technischen Universität (TU) München überreicht.Der IKOM Award wird an Unternehmen verliehen, derenUnternehmensphilosophie sich an ethischen Maßstäben orientiert. Diehochrangige Jury aus Experten und Studierenden der TU Münchenbewertet Unternehmen nach ihrer Werteorientierung, derunternehmerischen Kontinuität und der Nachhaltigkeit ihresWirtschaftens. Zusätzlich fließen die Treue zum Wirtschaftstandortsowie Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten für Berufsanfänger indie Wertung mit ein.IKOM ist das Karriereforum der TU München. Der Award derstudentischen Karriereinitiative wurde in diesem Jahr zum zweiten Malverliehen und ist nicht mit einem Preisgeld dotiert. Er wird inZusammenarbeit mit der Vereinigung der bayrischen Wirtschaft (vbw)und dem bayrischen Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklungund Energie als Schirmherr vergeben.Die Auszeichnung zeigt, dass Unternehmensphilosophie, Werte undein gutes Miteinander von den Mitarbeitern und der Geschäftsleitungseit vielen Jahren erfolgreich gelebt werden. Der Award fördertzugleich die Wahrnehmung und Attraktivität des Familienunternehmens -nicht nur für Berufseinsteiger.Die Wack Group besteht aus den drei Geschäftsbereichen Dr. O.K.Wack Chemie, ZESTRON und IdentPro.Dr. Wack entwickelt und produziert einerseits Reinigungs- undPflegeprodukte für den Automobil-, Motorrad- und Fahrradbereich. Dieinnovativen und qualitativ hochwertigen Produkte wurden in Tests undImagebefragungen neutraler Medien mehrfach ausgezeichnet.ZESTRON wiederum ist Weltmarktführer in der Präzisionsreinigungfür z. B. High-End-Elektronikteile und entwickelt individuelleFertigungslösungen für internationale Unternehmen, beispielsweise ausden Bereichen Automotive, Telekommunikation und Medizintechnik sowieder Luft- und Raumfahrt.Als drittes Mitglied der Wack Group bietet IdentPro digitale,weltweit einzigartige Logistiksysteme für die automatisierteMaterialverfolgung in Produktion und Lager - ein essentiellerBaustein hin zu Industrie 4.0.Mit seinen derzeit etwa 280 Mitarbeitern erwirtschaftet dasUnternehmen weltweit einen Umsatz von rund 50 Millionen Euro. WeitereInformationen zur Wack Group und dem IKOM Award sind erhältlichunter:www.wack-group.comwww.ikom.tum.de/de/ikom-awardPressekontakt:Albert Mediamarketing e. K.Florian AlbertAlbstatter Strasse 1797295 WaldbrunnT: +49 (0)9306 / 984099F: +49 (0)9306 / 984088E-Mail: dr.wack@albert-mediamarketing.deOriginal-Content von: ZESTRON, übermittelt durch news aktuell