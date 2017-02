Hamburg (ots) -Ingo Zamperoni hat sich mit den "Tagesthemen" einen "Etappentraum"erfüllt. Aber das berufliche Glück hat seinen Preis: "Die zunehmendeÖffentlichkeit. Ich mache den Job ja nicht, um berühmt zu werden",sagt der Anchorman im EMOTION-Interview (Ausgabe 3/17 ab morgen imHandel, www.emotion.de). "Ich will das Format 'Tagesthemen'journalistisch nutzen."Der erfahrene Journalist, der zuletzt ARD-Korrespondent inWashington D.C. war, ist kein Gegner des medialen Wandels - dennochsieht er einen zunehmenden Missbrauch der sozialen Medien. "Uns wehtheute als Medienmacher eine steifere Brise ins Gesicht als früher.Wir werden aber weder von bösen und dunklen Mächten noch aus demHintergrund gesteuert, was einige in unserem Land zu denken scheinenund mir auch mailen", so der 42-Jährige. Sein journalistisches Rezeptgegen das zunehmende Misstrauen gegenüber den klassischen Medien:"Vielleicht müssen wir auch noch transparenter sein. Und nicht dasGefühl vermitteln, wir wüssten alles. Denn natürlich machen wir auchFehler." Bei aller Selbstkritik setzt der gebürtige Wiesbadener klareGrenzen: "Auch wenn 'postfaktisch' jetzt 'in' ist, können wir janicht anfangen, uns auch unsere eigenen Wahrheiten zu basteln.Wichtig ist, uns auf unser journalistisches Handwerk zu besinnen:recherchieren, analysieren."Auch wenn er die "Tagesthemen" auf keinen Fall ausschlagen wollte- der Weggang aus Washington fiel dem dreifachen Vater schwer."Weggehen bedeutet für mich Wehmut. Ich habe oft Sehnsucht nach Ortenaus meiner Kindheit, oder Songs, die ich liebe. Bei Adeles Song'Hello' fällt mir unser Umzug ein, die ersten Tage in den neuen vierWänden", erzählt Zamperoni, der mit einer Amerikanerin verheiratetist. Frau und Kinder sind bei allen Umzügen, die sein Job mit sichbringt, sein Halt: "Ich bin verwurzelt mit meiner Familie, nie miteinem Ort", sagt der Neu-Hamburger, der schon mal in der Hansestadtgelebt hat - sie aber wieder neu entdecken möchte. "Hamburg und ichsind ja beide nicht mehr die Gleichen. Zu Hause, das ist für michaber nicht nur Hamburg, sondern auch Wiesbaden, wo ich Familie habe.Oder die Adria, der Ort meiner Kindheit, mit den Großeltern."Der erfolgreiche Moderator ist seit Jahren erfolgreich imTV-Geschäft und liebt seinen Beruf - vor allem, weil jeder Tag andersist. "Manchmal ist es so schnelllebig, dass mir der Kopf schwirrt",sagt Zamperoni im EMOTION-Gespräch mit Bärbel Schäfer. Dennoch gab eseinen Plan B: "Medizin. Dafür hatte ich sogar schon einenStudienplatz in Mainz. Onkel, Tanten und mein Großvater waren Ärzte.Ich bin da familiär geprägt."EMOTION bietet Inspiration und Impulse für Frauen, die ihr Lebenselbstbestimmt gestalten und sich weiterentwickeln wollen. EMOTIONist Teil der INSPIRING NETWORK GmbH & Co. KG. Neben dem FrauenmagazinEMOTION und EMOTION.DE gehört dazu auch das Veranstaltungs- undWeiterbildungsangebot von EMOTION.events sowie diePhilosophie-Zeitschrift HOHE LUFT.EMOTION erscheint seit November 2009 in der EMOTION Verlag GmbHmit einer verkauften Auflage von 55.367 Exemplaren (IVW IV/2016) zueinem Copypreis von 4,90 Euro.Pressekontakt:Simone LönkerEMOTION Verlag GmbHTel.: 040 / 600 288 772E-Mail: simone.loenker@emotion.deOriginal-Content von: EMOTION Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuell