Der Ingka Konzern verzeichnet ein Plus von 4,7 Prozent bei den IKEA Einzelhandelsumsätzen (FOTO)

Für das Geschäftsjahr 2018 (1) meldet der Ingka Konzern (2) fürIKEA einen Einzelhandelsumsatz von 34,8 Mrd. EUR (34,1 GJ17). Dasheißt währungsbereinigt stieg der Einzelhandelsumsatz um 4,7 Prozent.In einem sich schnell verändernden Umfeld baut das Unternehmen aufseiner Leidenschaft für das Leben zu Hause auf und verändert sichstetig, um noch erschwinglicher, komfortabler und nachhaltiger zuwerden.Im Laufe des Jahres verzeichnete der Ingka Konzern in den meistenseiner 30 Märkte eine Umsatzsteigerung, wobei China einer der amschnellsten wachsenden Märkte ist. Das Unternehmen hat zwölf neueIKEA Einrichtungshäuser eröffnet, darunter das erste in Indien. DieKundenbesuche in den 367 IKEA Einrichtungshäusern weltweit stiegen um3 Prozent (838 Millionen Besucher), während die Besuche bei IKEA.comum 10 Prozent stiegen (insgesamt 2,35 Milliarden Besucher)."Das war ein wirklich inspirierendes Jahr. Unsere großartigenMitarbeiter haben große Motivation und unternehmerisches Denkenbewiesen. Wir nutzen die sich schnell verändernden Rahmenbedingungenim Einzelhandel und entwickeln IKEA stetig weiter, damit wir nochleichter zu erreichen sind. Wir werden weiterhin in dieKundenbegegnung im Einrichtungshaus investieren und unserebestehenden Vermögenswerte auf neue Weise nutzen, um z. B. unserenEinrichtungshäusern eine bedeutendere Rolle in unseremFulfillment-Netzwerk zukommen zu lassen. Darüber hinaus erkunden wirneue Formate in den Innenstädten mit dem Ziel, die Begegnung mitunseren Kunden sowohl physisch als auch digital zu verbessern", sagtJesper Brodin, Geschäftsführer des Ingka Konzerns.Click & Collect, ein Online-Service, der es Kunden ermöglicht,IKEA Produkte online zu kaufen und in den IKEA Einrichtungshäusernabzuholen, ist heute in mehreren Märkten vorhanden, wobei deramerikanische Markt der größte ist. Im Laufe des Jahres erwarb derIngka Konzern TaskRabbit, um den Kunden flexible und kostengünstigeServices wie die Möbelmontage anzubieten. Dieses Serviceangebot istnun vollständig in den USA und Großbritannien integriert und wird indiesem Jahr nach Kanada ausgeweitet."Wir stehen auf der Seite der vielen Menschen mit geringemEinkommen, großen Träumen und großen Bedürfnissen für ihr Leben zuHause. Deshalb erleichtern wir es unseren bestehenden und neuenKunden, IKEA jederzeit und überall zu erreichen. Wir wissen, dass 80Prozent der Verbraucher ihren Einkauf online beginnen. Gleichzeitigsehen wir, dass unsere Einrichtungshäuser eine wichtige Rolle für dasGesamterlebnis spielen - als Quelle für Einrichtungskompetenz undInspiration. Wir nutzen diese Stärken, um mehr Menschen einen nochbesseren Alltag zu ermöglichen, unabhängig davon, ob sie online mituns in Kontakt treten oder uns in den Häusern besuchen", so JesperBrodin weiter.Der Ingka Konzern ist bestrebt, einen positiven Einfluss auf dieUmwelt zu haben. Das Ziel ist es, bis 2030 "planet & peoplepositive", d. h. ressourcenunabhängig, zu sein und sich darauf zukonzentrieren, gemäß den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft zuarbeiten, dem Klimawandel entgegenzuwirken, die Gleichstellung zufördern und gleichzeitig das Unternehmen weiterzuentwickeln undauszuweiten. Als Schritt in diese Richtung hat sich der Ingka Konzernvor kurzem dazu verpflichtet, Kunden in fünf Großstädten (in Paris,Amsterdam, New York, Los Angeles und Schanghai) eine emissionsfreieLieferung von Waren nach Hause zu ermöglichen.Inter IKEA Systems B. V., Eigentümerin des IKEA Konzepts undweltweite Franchisegeberin, gab bekannt, dass IKEA mithilfe aller 11Franchisenehmer einen Gesamtumsatz von 38,8 Milliarden Euro imEinzelhandel erzielt hat.(1) Geschäftsjahr: 1. September 2017 - 31. August 2018.(2) Der Ingka Konzern, ehemals IKEA Konzern, ist der größte IKEAFranchisenehmer mit 367 IKEA Einrichtungshäusern in 30 Märkten und158.500 Mitarbeitern. Der Name Ingka basiert auf dem Namen desGründers, Ingvar Kamprad.