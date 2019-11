Ingersoll-Rand: Augen auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Ingersoll-Rand":

Für die Aktie Ingersoll-Rand stehen per 14.11.2019, 16:31 Uhr 127.93 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Ingersoll-Rand zählt zum Segment "Industriemaschinen".

Die Aussichten für Ingersoll-Rand haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Ingersoll-Rand beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,63 Prozent und liegt mit 0,42 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (2,05) für diese Aktie. Ingersoll-Rand bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Ingersoll-Rand mit einer Rendite von 29,23 Prozent mehr als 21 Prozent darüber. Die "Maschinen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 9,9 Prozent. Auch hier liegt Ingersoll-Rand mit 19,33 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Ingersoll-Rand beläuft sich mittlerweile auf 119,88 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 127,82 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +6,62 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 122,25 USD. Somit ist die Aktie mit +4,56 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".