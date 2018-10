Frankfurt am Main (ots) - Die Gewinnerin des Deutschen Buchpreises2018 ist Inger-Maria Mahlke. Sie erhält die Auszeichnung für ihrenRoman "Archipel" (Rowohlt).Die Begründung der Jury:"Der Archipel liegt am äußersten Rand Europas, Schauplatz ist dieInsel Teneriffa. Gerade hier verdichten sich die Kolonialgeschichteund die Geschichte der europäischen Diktaturen im 20. Jahrhundert.Inger-Maria Mahlke erzählt auf genaue und stimmige Weise von derGegenwart bis zurück ins Jahr 1919. Im Zentrum stehen drei Familienaus unterschiedlichen sozialen Klassen, in denen die GeschichteSpaniens Brüche und Wunden hinterlässt. Vor allem aber sind es dieschillernden Details, die diesen Roman zu einem eindrücklichenEreignis machen. Das Alltagsleben, eine beschädigte Landschaft, aberauch das Licht werden in der Sprache sinnlich erfahrbar. Faszinierendist der Blick der Autorin für die feinen Verästelungen in familiärenund sozialen Beziehungen."Der Jury für den Deutschen Buchpreis 2018 gehören an: ChristophBartmann (Goethe-Institut Warschau), Luzia Braun (ZDF), Tanja Graf(Literaturhaus München), Paul Jandl (freier Kritiker), Uwe Kalkowski(Literaturblog "Kaffeehaussitzer"), Christine Lötscher (freieKritikerin), Marianne Sax (Bücherladen Marianne Sax, Frauenfeld).Für die Auszeichnung waren außerdem nominiert: María CeciliaBarbetta, "Nachtleuchten" (S. Fischer), Maxim Biller, "Sechs Koffer"(Kiepenheuer & Witsch), Nino Haratischwili, "Die Katze und derGeneral" (Frankfurter Verlagsanstalt), Susanne Röckel, "DerVogelgott" (Jung und Jung) und Stephan Thome, "Gott der Barbaren"(Suhrkamp).Mit dem Deutschen Buchpreis 2018 zeichnet die Börsenverein desDeutschen Buchhandels Stiftung zum Auftakt der Frankfurter Buchmesseden deutschsprachigen Roman des Jahres aus. Förderer des DeutschenBuchpreises ist die Deutsche Bank Stiftung, weitere Partner sind dieFrankfurter Buchmesse und die Stadt Frankfurt am Main. Die DeutscheWelle unterstützt den Deutschen Buchpreis bei der Medienarbeit im In-und Ausland. www.deutscher-buchpreis.deKontakt für die Medien:Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V.Thomas Koch, Leiter Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTelefon +49 (0) 69 1306-293,E-Mail: t.koch@boev.deCathrin Mund, PR-ManagerinTelefon +49 (0) 69 1306-292, E-Mail: mund@boev.deOriginal-Content von: Börsenverein des Deutschen Buchhandels, übermittelt durch news aktuell