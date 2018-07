Ingenta: Aktienanalyse vom 01.07.2018

Per 29.06.2018 wird für die Aktie Ingenta am Heimatmarkt London der Kurs von 134 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "IT-Beratung und andere Dienstleistungen".

Die Aussichten für Ingenta haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Ingenta erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -26,59 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche sind im Durchschnitt um 19,61 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -46,2 Prozent im Branchenvergleich für Ingenta bedeutet. Der "Technology"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 14,07 Prozent im letzten Jahr. Ingenta lag 40,67 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Ingenta schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Software auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,12 % und somit 0,3 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 1,42 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".

3. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. Die Kommunikation über Ingenta bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.