"Inga Lindström: Tanz mit mir" /Sina-Valeska Jung im ZDF-"Herzkino" (FOTO)

Mainz (ots) -Von einem Moment zum nächsten gerät das Leben der ehemaligenProfitänzerin Eva (Sina-Valeska Jung) in "Inga Lindström: Tanz mitmir" völlig aus dem Takt: Sie soll aus ihrer Wohnung geworfen werdenund steht plötzlich ohne Job, dafür aber mit handfestem Liebes-Chaosda. Im "Herzkino" zeigt das ZDF die Liebesgeschichte aus Schweden amSonntag, 15. Januar 2017, um 20.15 Uhr. Neben Sina-Valeska Jungspielen in weiteren Rollen Teresa Harder, Mike Hoffmann, AugustSchmölzer, Anna Lena Claas und andere. Regie führte MatthiasKiefersauer nach einem Drehbuch von Christiane Sadlo. Eva(Sina-Valeska Jung) fällt aus allen Wolken: Sie soll einfach vor dieTür gesetzt werden. Denn die Wohnung, in der sie gemeinsam mit ihrerTochter Lissi (Katharina Stark) und ihrer Mutter Meret (TeresaHarder) lebt, hat mit Sten Stenmark (Matthias Ziesing) einen neuenBesitzer. Damit nicht genug: Auch das angrenzende Tanzstudio sollgeräumt werden, so dass Meret ihre geliebte Tanzschule aufgebenmüsste. Was Eva nicht weiß: Ihre Mutter verbindet eine bewegteVergangenheit mit Stens Vater Hans (August Schmölzer). Stens FreundinIra (Anna Lena Claas) hat bereits die Umgestaltung der Wohnung inAngriff genommen und bringt ihren nichts ahnenden Ex-Mann, denerfolgreichen Architekten Alban (Mike Hoffmann) dazu, ihr zu helfen.Damit wird Evas Lage immer verzwickter: Alban ist erst kürzlich inihre Nachbarschaft gezogen, und zwischen den beiden knisterte essofort. Dabei könnte die Situation ganz einfach gelöst werden, wennsich nur ihre Mutter nicht weigerte, ein altes Geheimnis zu lüften.https://presseportal.zdf.de/pm/inga-lindstroemhttp://herzkino.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/herzkinoAnsprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/ingalindstroemPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell