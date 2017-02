"Inga Lindström: Liebesreigen in Samlund" im ZDF-"Herzkino" (FOTO)

Mainz (ots) -Eine pubertierende Tochter, anstrengende Eltern und eine scheinbaraussichtlose Liebe: In "Inga Lindström: Liebesreigen in Samlund" mussSylvie (Anja Knauer) an allen Fronten gleichzeitig kämpfen. Das ZDFzeigt den Liebesfilm aus Schweden am Sonntag, 12. Februar 2017, um20.15 Uhr im "Herzkino". In weiteren Rollen sind neben Anja KnauerOle Eisfeld, Jule-Marleen Schuck, Nikola Kastner, Max Herbrechter,Sabine Vitua und andere zu sehen. Regie führte Ulli Baumann, dasDrehbuch schrieb Kirsten Peters.Jeder in Schweden kennt die Zeitschriften-Kolumne derStockholmerin Sylvie (Anja Knauer). Unter dem Pseudonym "Liebe GuteGreta" gibt sie ihren Lesern Tipps für alle Lebenslagen, doch bei ihrselbst versagen die guten Ratschläge. Denn Sylvie ist zwarliebenswert, aber auch ein wenig neurotisch. Nachdem ihre Ehegescheitert ist, zieht sie mit Tochter Hannah (Jule-Marleen Schuck)zurück in ihre alte Heimat. Schon auf der Fähre nach Samlund trifftsie den charmanten Sven (Ole Eisfeld), und es funkt gewaltig. Aberdann stellt sich heraus: Sven ist ausgerechnet der neue Freund ihrerSchwester (Nikola Kastner). Das Liebeschaos und die Eigenheiten ihrerFamilie werden Sylvie schnell zu viel. Und so sehnt sie sichplötzlich zurück in die Großstadt Stockholm mit ihren überschaubarenProblemen.https://presseportal.zdf.de/pm/inga-lindstroemhttp://herzkino.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://www.facebook.com/herzkinoAnsprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/ingalindstroemPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell