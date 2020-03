Infratest: Union gewinnt deutlich

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Union gewinnt in der Corona-Krise deutlich an Wählergunst. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen CDU und CSU auf 30 Prozent der Wählerstimmen, drei Prozent mehr als vor zwei Wochen, so eine Umfrage von Infratest im Auftrag des ARD-Morgenmagazins. Die Grünen wären mit unverändert 23 Prozent zweitstärkste Kraft.

Für die SPD würden sich 14 Prozent entscheiden, für die AfD 10 Prozent, jeweils zwei Prozent weniger. Die Linke käme unverändert auf 9 Prozent der Stimmen, die FDP auf 7 Prozent, ein Prozent mehr als vor zwei Wochen. Insgesamt käme die Regierungskoalition aus Union und SPD auf 44 Prozent der Stimmen. Die Umfrage wurde am 17. und 18. März unter 1.035 Wahlberechtigten durchgeführt.

Foto: über dts Nachrichtenagentur