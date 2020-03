Infratest: SPD bleibt bei 16 Prozent

KöLN (dts Nachrichtenagentur) - Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würden laut Infratest 27 Prozent der Deutschen der CDU/CSU ihre Stimme geben, ein Prozent mehr als bei der letzten Umfrage Mitte Februar. Die SPD käme demnach unverändert auf 16 Prozent, so die Erhebung im Auftrag des ARD-Deutschlandtrends, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Die AfD liegt bei 12 Prozent und verliert zwei Prozent.

Die FDP verliert einen Prozentpunkte und landet bei 6 Prozent, die Linke kommt unverändert auf 9 Prozent. Die Grünen landen in der Sonntagsfrage bei 23 Prozent (+1 Prozent) und wären damit wie zuletzt zweitstärkste Kraft. Für die Sonntagsfrage des ARD-Deutschlandtrends hatte Infratest-Dimap von Montag bis Mittwoch dieser Woche 1.502 Wahlberechtigte bundesweit befragt.

Foto: über dts Nachrichtenagentur