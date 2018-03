Infratest: Leichte Gewinne für SPD, Linke und Grüne

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union laut Infratest auf 33 Prozent der Wählerstimmen, die SPD auf 19 Prozent. Für die AfD entschieden sich 13 Prozent der Befragten. Die Grünen würden zwölf Prozent der Bürger wählen, die Linke zehn Prozent und die FDP neun Prozent.

Insgesamt erhält die Regierungskoalition 52 Prozent. Im Vergleich zum "Deutschlandtrend", der am 1. März 2018 in der ARD veröffentlicht wurde, gewinnen SPD, Linke und Grüne jeweils einen Prozentpunkt hinzu. Die Union verliert einen Prozentpunkt, die AfD zwei Prozentpunkte. Die Stimmen für die FDP bleiben unverändert. Befragt wurden vom 20. bis 21. März genau 1.038 Wahlberechtigte. Die Zahlen werden am Freitagmorgen im ARD-Morgenmagazin veröffentlicht.

