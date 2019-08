Infratest: Grüne und FDP verlieren - SPD legt zu

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - In der aktuellen "Sonntagsfrage" des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap haben die Grünen in der Wählergunst nachgelassen. Im "Deutschlandtrend" im Auftrag des ARD-Morgenmagazins verlieren die Grünen im Vergleich zur letzten Umfrage am 1. August einen Prozentpunkt und kommen auf 25 Prozent der Stimmen. Damit sind die Grünen zweitstärkste Kraft hinter der Union, die unverändert bei 26 Prozent liegt.

Die SPD kann im Vergleich zur letzten Umfrage um zwei Prozentpunkte zulegen und kommt nun auf 14 Prozent der Stimmen. Damit liegt die SPD gleichauf mit der AfD, die unverändert ebenfalls bei 14 Prozent liegt. Die FDP verliert im Vergleich zur letzten Umfrage einen Prozentpunkt und kommt auf 7 Prozent der Stimmen. Die Linkspartei liegt unverändert ebenfalls bei 7 Prozent. Insgesamt käme die Regierungskoalition aus Union und SPD auf 40 Prozent der Stimmen und hätte damit aktuell keine Mehrheit. Für die Erhebung befragte Infratest dimap im Auftrag des ARD-Morgenmagazins am 20. und 21. August insgesamt 1.063 Wahlberechtigte. Die Fragestellung lautete: "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre?"

