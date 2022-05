Infratest: CDU in NRW knapp vor SPD

DüSSELDORF (dts Nachrichtenagentur) - Zehn Tage vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen liegt die CDU laut Infratest in der Wählergunst knapp vor der SPD. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts für die ARD. Demnach kommt die CDU auf 30 Prozent (-1 im Vgl. zu Mitte April) und erreicht aktuell einen etwas schwächeren Wert als bei der Wahl 2017 (33,0 Prozent), wäre aber erneut stärkste Kraft. Die SPD käme auf 28 Prozent (-2 im Vgl. zu Mitte April) und würde sich gegenüber dem letzten Wahlergebnis (31,2 Prozent) ebenfalls leicht verschlechtern.

Die FDP erreicht wie zuletzt acht Prozent (Ergebnis 2017: 12,6 Prozent). Die AfD käme ebenfalls auf acht Prozent (+1) und läge damit im Bereich des Ergebnisses von 2017 (7,4 Prozent). Die Grünen kämen wie im Vormonat auf 16 Prozent und würden sich damit gegenüber der vergangenen Wahl (6,4 Prozent) deutlich verbessern. Die Linke, die 2017 mit 4,9 Prozent knapp am Einzug in den Landtag gescheitert war, käme wie im April auf drei Prozent und würde damit erneut an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Auf alle weiteren Parteien entfallen sieben Prozent (+2). In der Direktwahlfrage bleibt der amtierende Ministerpräsident vorn, der Abstand aber ist kleiner geworden. Würde der Ministerpräsident direkt gewählt, dann würden sich 39 Prozent für Hendrik Wüst von der CDU entscheiden (-2 im Vgl. zu Mitte April). 33 Prozent würden Thomas Kutschaty von der SPD bevorzugen (+1). Mehr als ein Viertel der Befragten (28 Prozent) weiß es nicht oder würde sich für keinen der beiden Kandidaten entscheiden (+1). Mit der aktuellen Landesregierung aus CDU und FDP ist jeder Zweite (50 Prozent) momentan sehr zufrieden bzw. zufrieden (+2 im Vgl. zu Mitte April). 46 Prozent sind damit weniger bzw. gar nicht zufrieden (-3). Blickt man auf die künftige Landesregierung, dann wäre ein gutes Drittel (36 Prozent) der Meinung, dass sie erneut von der CDU geführt werden sollte (+3 im Vgl. zu Anfang April). Vier von zehn Befragten (41 Prozent) würden es hingegen befürworten, wenn die nächste Landesregierung von der SPD geführt würde (-7). Knapp jeder Vierte (23 Prozent) würde sich für keine der beiden Varianten entscheiden. Bei der Bewertung möglicher Zusammensetzungen der künftigen Landesregierung liegt eine Koalition aus SPD und Grünen vorn: 41 Prozent fänden eine solche Zusammensetzung sehr gut bzw. gut. Eine erneute schwarz-gelbe Koalition aus CDU und FDP fänden 35 Prozent sehr gut bzw. gut. Allerdings: Beide Konstellationen hätten laut aktueller Sonntagsfrage keine Mehrheit. Von den rechnerisch möglichen Zusammensetzungen erreicht eine Ampel-Koalition aus SPD, FDP und Grüne mit 31 Prozent Zustimmung den besten Wert. Dahinter landen eine Koalition aus CDU und Grüne (28 Prozent), CDU, FDP und Grüne (28 Prozent) sowie eine Große Koalition aus CDU und SPD (26 Prozent). Für die Erhebung befragte Infratest in Nordrhein-Westfalen insgesamt 1.537 Personen vom 2. bis 4. Mai 2022.

