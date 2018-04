Infrastruktur für Lufttaxi-Großbetrieb in Städten (FOTO)

Bruchsal (ots) -Volocopter, Pionier in der Entwicklung von Lufttaxis, stellteheute seine Vision für die Infrastruktur von urbanen Lufttaxis vor.Das Konzept integriert Lufttaxis in existierendeNahverkehrsstrukturen und bietet schon ab der erstenPunkt-zu-Punkt-Verbindung zusätzliche Mobilität für bis zu 10.000Passagiere pro Tag. Mitgründer Alex Zosel erwartet, dass die erstenvollausgebauten Volocopter-Lufttaxi-Systeme bereits in 10 JahrenRealität sein werden. Mit Dutzenden Volo-Hubs und Volo-Ports in einerStadt bringen sie bis zu 100.000 Passagiere pro Stunde an ihr Ziel.Volocopter sind emissionsfreie, elektrisch angetriebeneFluggeräte, die senkrecht starten und landen. Sie bieten besondershohe Sicherheit, da alle kritischen Flug- und Steuerelementeredundant verbaut sind. Volocopter basieren auf Drohnen-Technologie,aber so leistungsstark, dass zwei Menschen in jedem Volocopter Platzfinden und bis zu 27 Kilometer fliegen können. Das KarlsruherUnternehmen zeigte wiederholt, dass der Volocopter sicher fliegt -zuletzt in Dubai und Las Vegas. "Unsere Ambitionen beschränken sichnicht darauf, nur das Fluggerät zu entwickeln", sagt Florian Reuter,Geschäftsführer der Volocopter GmbH. "Wir arbeiten am ganzenÖkosystem, denn wir wollen urbane Lufttaxidienste auf der ganzen Weltetablieren. Das beinhaltet die physische sowie die digitaleInfrastruktur, um das gesamte System zu verwalten."Das Konzept zeigt die notwendige Infrastruktur, um einflächendeckendes Lufttaxi-Netzwerk in Megacities zu betreiben. Esbesteht aus Volo-Hubs und Volo-Ports. Volo-Hubs ähnelnGondelstationen, an denen alle 30 Sekunden Volocopter landen undstarten können. Nach der Landung wird der Volocopter ins Innere desVolo-Hubs befördert. Passagiere steigen geschützt von Wind und Wetteraus. In einem abgegrenzten Bereich wechseln Roboter die Akkusautomatisch, bevor der Volocopter zur Einstiegszone weiterfährt.Volo-Hubs sind der Schlüssel, um die Kapazitäten einesVolocopter-Infrastruktursystems substantielle zu vergrößern. Nebenden geschützten Ein- und Ausstiegsbereichen bieten sie ausreichendPlatz, um alle in der Stadt betriebenen Volocopter einzuparken sowiedie Infrastruktur zum Laden der Akkus und zur Wartung der Volocopter.Volo-Ports wiederum erweitern das Volo-Hubs-System, indem siedirekten Zugang zu beispielsweise einem Unternehmen, einemEinkaufszentrum, Hotel oder Bahnhof bieten. Sie kommen ohne Lade- undParkinfrastruktur aus und sind somit viel einfacher zu bauen. JederHeliport kann mit kleinen Modifikationen auch als Volo-Port dienen."Wir gehen davon aus, dass jedes Lufttaxi-System mit einereinzelnen Punkt-zu-Punkt-Verbindung beginnt und Schritt für Schrittin ein System mit zig Volo-Hubs und Volo-Ports in der Stadt wächst",sagt Alex Zosel. "Wenn das System voll in Betrieb ist, wird ein Flugzum Treffen nicht viel teurer sein als eine Taxifahrt - sehr wohlaber schneller."Das Unternehmen spezialisiert seine Fluggeräte auf die Flugmissionin Innenstädten. Volocopter fliegen unglaublich stabil, manövrierensicher durch Mikroturbulenzen um Hochhäuser und bieten denPassagieren einen angenehmen Flug. Der Geräuschpegel derRotorenbewegung ist so niedrig, dass man den Volocopter auf 100 MeterHöhe beim üblichen Stadtgeräuschpegel nicht mehr wahrnehmen kann.Dank seines elektrischen Antriebs ist der Volocopter während desFlugs emissionsfrei. Die Themen Lärm und Abgase sind von zentralerBedeutung, um die Akzeptanz der Bevölkerung für ein neuesTransportsystem zu gewinnen. Die technische Plattform ist äußert flexibel und lässt denpilotierten, ferngesteuerten und voll-autonomen Flugbetrieb zu.Darüber hinaus sorgt das einzigartige Konzept aufgrund seiner hohenRedundanz aller kritischen Komponenten für extreme Sicherheit.Bereits 2011 schrieb das Unternehmen Luftfahrtgeschichte mit dembemannten Flug des weltweit ersten, rein elektrischen Multicopter.Seitdem setzte das junge Unternehmen weitere Meilensteine: 2016erhielt Volocopter die vorläufige Verkehrszulassung durch diedeutsche Luftfahrtbehörde für einen 2-Sitzer Volocopter und 2017zeigte das Luftfahrt-Startup den ersten voll autonomen Flug einesLufttaxis im urbanen Raum in Zusammenarbeite mit der RTA Dubai. DieGründer Stephan Wolf und Alexander Zosel haben mittlerweile einschlagkräftiges Team von erfahrenen Managern wie CEO Florian Reuterund CTO Jan-Hendrik Boelens um sich versammelt. Damit wurden dieWeichen für das weitere Wachstum des Unternehmens gestellt. 